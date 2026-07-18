Victor Negrescu, prim-vicepreședinte PSD, a declarat sâmbătă, în emisiunea „În Fața ta”, că există trei variante pentru depășirea crizei politice. Potrivit acestuia, și scenariul alegerilor anticipate poate fi luat în calcul, dar că „nu e de dorit”. Având în vedere disputele și atacurile din ultimele luni, Negrescu mai spune că „e nevoie de un pact național care să depășească partidele politice și să permită formarea unei guvernări comune”. Interviul integral poate fi urmărit la Digi24, de la ora 14:00.

Întrebat ce ar trebui să urmeze din moment ce partidele și președintele Nicușor Dan nu reușesc să găsească o soluție, Negrescu a enumerat trei variante pentru depășirea crizei politice.

„Văd foarte multe orgolii care trebuie depășite, pentru că nu prea există alternative. (...) Eu continui să cred într-o abordare constructivă, în ciuda tensiunii extrem de ridicate, care pare că nu scade deloc. Ar trebui ca, în jurul unor proiecte majore - fie că vorbim despre fondurile europene, fie despre aderarea la OCDE - să reușim să depășim aceste dispute și să conturăm o direcție pentru țară.

Sunt mai multe variante: fie reușim să formăm din nou un guvern cu formațiunile proeuropene, fie revenim la formula rotației, fie adoptăm un guvern de tehnocrați. Există și posibilitatea alegerilor anticipate, deși acestea nu sunt de dorit din perspectiva stabilității României”, a declarat acesta.

„Eu cred că, din momentul în care acel Guvern a căzut în Parlament, trebuia să discutăm imediat despre o nouă formulă guvernamentală. Am susținut ca toate formațiunile proeuropene să revină la aceeași masă și să identificăm un alt premier, probabil propus și agreat de PNL. Aceasta a fost poziția mea și o susțin în continuare”, adaugă el.

Negrescu: E nevoie de un pact național

Potrivit acestuia, pentru formarea noului Guvern e nevoie de un pact național.

„După toate disputele și atacurile din ultimele luni, este nevoie de un pact național care să depășească partidele politice și să permită formarea unei guvernări comune”, subliniază el.

Întrebat ce ar fi făcut PSD dacă PNL ar fi dărâmat Guvernul, Negrescu a răspuns: „De-a lungul carierei mele am avut numeroase dispute cu reprezentanții PNL. Am fost atacat inclusiv la nivel personal, dar am depășit acele momente și am stat la aceeași masă cu adversarii politici. Dacă unii nu sunt capabili să își depășească orgoliile, nu înțeleg ce înseamnă responsabilitatea unui om de stat.”

Amenințări cu boicot pe legile din PNRR

Victor Negrescu a fost întrebat și despre afirmațiile lui Sorin Grindeanu, potrivit cărora PSD ar putea să nu voteze legile restante din PNRR, răspunzând că „nu le percepe ca pe o amenințare”.

„Sunt mai degrabă un apel al Partidului Social Democrat la un dialog real pe marginea acelor legi. Ele nu pot fi trimise pur și simplu în Parlament fără o consultare serioasă. Am remarcat și pozițiile patronatelor și ale sindicatelor, care au semnalat lipsa unei consultări autentice. Cred că, dincolo de declarațiile publice, PSD poate găsi o soluție pentru aprobarea unei bune părți dintre aceste măsuri, dacă va exista dialog.

Aici intervenția Administrației Prezidențiale va fi esențială pentru readucerea tuturor la masa negocierilor. Nu vorbim doar despre legea salarizării, ci și despre alte măsuri importante. Fac apel să depășim aceste momente și să ajungem la o formulă acceptată de toate părțile”, a spus acesta.

Vrea PSD Guvern cu AUR?

În ce privește un eventual Guvern cu AUR, părerile sunt împărțite în PSD. Negrescu spune că AUR ar trebui izolat, în niciun caz cooptat la guvernare.

„Eu personal nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României. Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă așa: modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele. (...) Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o s-o mențin în continuare”, a declarat acesta.

În schimb, Sorin Grindeanu declara într-un interviu la Antena 3 CNN că nu exclude o guvernare cu AUR, având în vedere că „este partidul cu cel mai mare scor în sondaje”.

„Cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35% și 40%. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că trebuie să fie respectați în decizia lor. Așa că eu nu exclud. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri (n.r. AUR). Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina pe care în acest moment AUR, din perspectiva mea, nu le-a clarificat, și ba chiar din contră, și care intră intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul”, a declarat Grindeanu.

Editor : C.L.B.