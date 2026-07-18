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Analiză Războiul SUA - Iran: Amenințările lui Trump cu escaladarea conflictului riscă să repete greșelile trecutului

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Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a intensificat loviturile aeriene asupra Iranului şi ia în calcul extinderea operaţiunilor militare, însă numeroşi analişti apreciază că o escaladare suplimentară are şanse reduse să determine Teheranul să facă concesii, scrie Reuters.

După prăbuşirea armistiţiului provizoriu încheiat în urmă cu o lună, administraţia americană încearcă să reducă influenţa Iranului asupra Strâmtorii Ormuz şi să forţeze Teheranul să accepte condiţiile Washingtonului.

Conflictul continuă să se intensifice, iar schimburile de atacuri au intrat în a şasea zi consecutivă. În acelaşi timp, Iranul a transmis că ar putea cere aliaţilor săi houthi din Yemen să blocheze şi strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea în Marea Roşie, dacă SUA vor lovi infrastructura energetică iraniană.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Donald Trump a discutat cu apropiaţii săi despre mai multe opţiuni de escaladare, inclusiv atacuri asupra centralelor energetice şi podurilor din Iran, ocuparea terminalului petrolier de pe insula Kharg sau bombardarea instalaţiei subterane cunoscute sub numele de Pickaxe Mountain, asociată programului nuclear iranian.

Mai mulţi experţi consideră însă că astfel de măsuri ar implica riscuri militare şi politice foarte mari şi ar avea puţine şanse să schimbe poziţia Iranului.

Jonathan Panikoff, fost responsabil al serviciilor de informaţii americane pentru Orientul Mijlociu, afirmă că noile atacuri ar putea avea efectul opus celui urmărit, întărind poziţia conducerii iraniene, în loc să o determine să negocieze.

Un oficial de rang înalt al administraţiei Trump a declarat pentru Reuters că preşedintele preferă o soluţie diplomatică, însă consideră că Iranul răspunde doar la presiunea militară şi că Statele Unite vor continua să reacţioneze la ceea ce numesc atacurile iraniene asupra navigaţiei din Ormuz.

Negocierile pentru transformarea acordului provizoriu într-un tratat permanent de pace sunt în prezent blocate. Una dintre principalele divergenţe priveşte controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol. Iranul susţine că trebuie să aibă un rol în administrarea acestei rute maritime, în timp ce SUA şi aliaţii lor insistă asupra libertăţii totale de navigaţie.

Ca răspuns la reluarea atacurilor iraniene asupra transportului maritim, Washingtonul a reintrodus blocada porturilor iraniene şi a revocat derogarea care permitea Iranului să exporte petrol pe pieţele internaţionale.

În replică, Teheranul avertizează că, în cazul unei noi escaladări americane, ar putea lovi infrastructura civilă a aliaţilor Statelor Unite din statele Golfului şi ar putea extinde ameninţările asupra traficului petrolier din Marea Roşie.

Analiştii avertizează că prelungirea conflictului riscă să afecteze şi mai mult pieţele energetice şi economia mondială, fără a garanta atingerea obiectivelor urmărite de Washington.

Editor : B.E.

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