Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care nu le-a clarificat”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu exclude varianta unui Guvern cu AUR, argumentând că este partidul cu cel mai mare scor în sondaje, dar pune câteva condiții. Social-democrații resping o guvernare alături de partidul lui George Simion cât timp va continua să promoveze mesaje anti-Ucraina și nu își clarifică poziția față de Rusia.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă exclude o guvernare PSD-AUR, Grindeanu a răspuns: „Cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35% și 40%. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că trebuie să fie respectați în decizia lor.

Așa că eu nu exclud. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri (n.r. AUR). Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina pe care în acest moment AUR, din perspectiva mea, nu le-a clarificat, și ba chiar din contră, și care intră intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul”.

El a mai spus că până în luna august PSD ar putea aduna cele 233 de voturi de care are nevoie pentru a învestirea Guvernului, dar nu dezvăluie strategia de teamă că va fi „dinamitată”.

„Eu îmi doresc, şi fac tot ceea ce pot, să avem un guvern cât mai repede. Sper să am succes din acest punct de vedere. În acest moment pot să spun că nu am încă numărul necesar, adică minim 233 de voturi din Parlament, prin care să arăt că pot trece un guvern. Dar asta nu înseamnă că în zilele şi următoarele săptămâni nu voi încerca să strâng acest număr, astfel încât să avem un guvern stabil. (...) Eu sunt, să ştiţi că am o doză destul de mare de optimism că vom putea face un guvern la sfârşitul acestei veri. În august, august e ultima lună de vară”, a afirmat șeful PSD.

Întrebat de unde ar primi voturi, Grindeanu a refuzat să discute despre strategia sa.

„Dacă dezvolt s-ar putea să... cei care doresc în continuare să se ţină aşa de scaune şi să păstreze această stare proastă, să dinamiteze orice încercare de a forma un nou guvern, aşa cum au făcut luni la Cotroceni, când UDMR-ul şi minorităţile au venit cu propuneri rezonabile, cu care noi am fost de acord şi pe care le-au respins PNL şi USR”, a explicat Grindeanu.

Editor : C.L.B.