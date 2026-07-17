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Video Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări

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Cei doi tineri, în vârstă de 28 şi 36 de ani, daţi dispăruţi după ce au plecat într-o excursie în zona Transalpina, au fost găsiţi teferi după aproape două zile de căutări.
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Din articol
Salvamont: „Nu știam în care sector al Transalpinei și-ar fi făcut excursia” Recomandările salvatorilor pentru turiști

Cei doi tineri, în vârstă de 28 şi 36 de ani, daţi dispăruţi după ce au plecat într-o excursie în zona Transalpina, au fost găsiţi teferi după aproape două zile de căutări. Salvamontiştii i-au descoperit în apropierea barajului Gura Apelor, din judeţul Hunedoara, într-o zonă fără semnal. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat în direct la Digi24 că lipsa informațiilor privind itinerariul celor doi a îngreunat considerabil operațiunile de căutare.

Alarma a fost dată de tatăl tinerei, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa încă de miercuri după-amiază și nici cu soțul acesteia. În urma sesizării, autoritățile au demarat verificări și operațiuni de căutare în mai multe zone montane.

Polițiștii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au stabilit că miercuri, în jurul orei 15:00, cei doi se aflau în orașul Călan, iar aproximativ o oră mai târziu au fost surprinși în parcarea unui supermarket din municipiul Hunedoara.

În paralel, echipele Salvamont au început căutările în mai multe sectoare din zona Transalpina, fără a avea însă informații clare despre traseul ales de cei doi sau despre locul în care intenționau să înnopteze.

Salvamont: „Nu știam în care sector al Transalpinei și-ar fi făcut excursia”

Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a explicat că lipsa informațiilor privind itinerariul celor doi a îngreunat considerabil operațiunile de căutare.

„De ieri, de când am avut informații despre disparițiile celor doi, echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină. Nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa-Sebeș sau Voineasa-Rânca, și-ar fi făcut excursia. Am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi”, a declarat Sabin Cornoiu.

Acesta a precizat că apariția informațiilor privind prezența celor doi în județul Hunedoara a contribuit la restrângerea zonei de căutare.

„Apoi a apărut această informație că au fost văzuți în magazinul din Hunedoara și ne bucurăm că totul a avut un final fericit”, a spus președintele Salvamont România.

Recomandările salvatorilor pentru turiști

Sabin Cornoiu spune că acest caz ar trebui să reprezinte un exemplu pentru toți cei care pleacă în drumeții sau excursii în zone izolate.

„Dacă trebuie să tragem o concluzie din astfel de cazuri este că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât, într-o anumită situație, echipele de salvare, indiferent de la ce structură ar fi, vorbim aici de Poliție, de Salvamont, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede”, a explicat acesta.

Șeful Salvamont a arătat că lipsa unor informații elementare, precum existența unui cort sau rezervarea unei cazări, a făcut căutările mult mai dificile.

„Ei s-au dus la o cabană, puteau să meargă foarte bine într-una din poieniile din zona Retezatului. Nu aveam informații dacă aveau cort sau nu aveau sau depindeau de cazări de la pensiuni sau cabane. Toate aceste informații ne-ar fi ajutat să-i identificăm mult mai repede, dar este bine că s-a terminat totul astfel”, a afirmat Sabin Cornoiu.

Acesta a subliniat că experiența poate deveni un exemplu util pentru pregătirea excursiilor în zone montane.

„Dintr-un caz încheiat fericit, putem să oferim un exemplu de cum ar trebui pregătită o excursie și din punct de vedere al informațiilor pe care trebuie să le lăsăm celor din anturajul nostru”, a concluzionat președintele Salvamont România.

Editor : Ș.A.

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