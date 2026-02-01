Live TV

Cum poate greși AI în planificarea unei călătorii: Cazul turiștilor trimiși să caute izvoare termale inexistente în Tasmania

Tasmania
Zona a fost vizitată constant de turiști induși în eroare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Cazul nu este unul izolat

Utilizarea inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor poate duce la informații eronate, așa cum arată cazul unor turiști trimiși în mod repetat într-o zonă izolată din Tasmania, în căutarea unor izvoare termale care nu există, în urma publicării unui articol generat cu AI pe un site de turism.

Un operator turistic din Australia s-a confruntat cu un val de nemulțumiri după ce un articol generat cu ajutorul inteligenței artificiale i-a trimis pe turiști într-o zonă izolată din Tasmania, în căutarea unor izvoare termale care nu există, scrie Euronews.

Potrivit Australian Broadcasting Corporation (ABC), pe site-ul Tasmania Tours a fost publicat anul trecut un articol care recomanda explorarea așa-numitelor izvoare termale Weldborough, incluse într-un top al „celor mai bune șapte experiențe cu izvoare termale din Tasmania pentru 2026”. Materialul a fost ulterior șters.

În realitate, localitatea Weldborough nu a avut niciodată izvoare termale. Singura sursă de apă din zonă este râul Weld, ale cărui ape sunt reci și improprii pentru băi recreative.

Articolul a fost publicat în iulie anul trecut, iar de atunci zona a fost vizitată constant de turiști induși în eroare. Weldborough este un fost sat minier situat în nord-estul Tasmaniei, la aproximativ 45 de kilometri de orașul St Helens. Kristy Probert, proprietara unui pub din apropiere, a declarat pentru ABC că numeroși vizitatori au ajuns în zonă în căutarea izvoarelor inexistente.

„Acum două zile a venit un grup de 24 de șoferi care făceau o excursie din Australia continentală și au făcut un ocol special pentru a ajunge la izvoare. Le-am spus că, dacă le găsesc, le dau bere gratis toată noaptea. Nu s-au mai întors”, a spus aceasta.

În articolul respectiv, așa-numitele izvoare Weldborough erau prezentate alături de atracții reale, precum Peșterile Hastings și Izvoarele Termale din sudul Tasmaniei. Materialul conținea și alte informații discutabile, inclusiv includerea localității Liaweenee, cunoscută drept unul dintre cele mai reci locuri din Australia.

Proprietarul companiei, Scott Hennessy, a declarat că firma a externalizat activitatea de marketing unei terțe părți care folosea AI pentru redactarea conținutului. El a precizat că materialele sunt, în mod normal, verificate înainte de publicare, însă unele au fost făcute publice din greșeală, în perioada în care se afla în afara țării. „Inteligența noastră artificială a greșit complet”, a afirmat acesta.

Cazul nu este unul izolat

Anul trecut, BBC relata mai multe situații în care turiști au fost induși în eroare de informații generate de AI. Într-un caz, doi turiști din Peru au pornit în căutarea unui presupus „Canion Sacru Humantay” din Munții Anzi, care nu există. Aceștia plătiseră aproximativ 140 de euro pentru a ajunge într-o zonă rurală izolată, fără ghid și fără destinație reală.

Într-un alt caz, doi turiști au folosit ChatGPT pentru a planifica o drumeție în Japonia, însă au primit informații greșite despre programul telecabinei și au rămas blocați pe munte după lăsarea întunericului.

Potrivit unui sondaj realizat de o platformă cunoscută de booking, 89% dintre clienți intenționează să folosească inteligența artificială pentru planificarea viitoarelor călătorii. Conform studiului, asistenții AI sunt deja percepuți drept surse mai de încredere decât bloggerii de turism sau influencerii de pe rețelele sociale.

Pe fondul utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale în industria turismului, specialiștii avertizează că riscul răspândirii informațiilor eronate rămâne ridicat, iar turiștii pot descoperi greșelile abia după sosirea la destinație.

