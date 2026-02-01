Live TV

Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu

Data publicării:
mașină Poliția Română
Foto: Poliția Română

Băiatul de 14 ani din comuna clujeană Floreşti, care a bătut un adolescent în faţa unui centru comercial din Cluj-Napoca, lăsându-l inert, pe caldarâm, a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.

 „Astăzi, 1 februarie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat dispunerea măsurii arestării preventive faţă de minorul de 14 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În urma acesteia, instanţa a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile”, informează, duminică seară, Poliţia judeţeană Cluj, citată de News.ro. 
 
 Tânărul de 14 ani fusese reţinut pentru 24 de ore, sâmbătă. 
 
Ancheta în acest caz a fost deschisă după în spaţiul public au apărut imagini în care se vede cum un tânăr zace inert, la pământ, în stradă, pe asfalt fiind pete de sânge. 
 
Imaginile au fost filmate în faţa unui centru comercial din Cluj Napoca, martorii susţinând că tânărul a fost bătut.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
1
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
3
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
soldați și rachete în ucraina
4
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala...
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mana de fata
Un fost ofițer din Cluj este acuzat că ar fi agresat sexual o minoră. Bărbatul, plasat în arest la domiciliu
1920x1080
(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren
pompieri smurd
Pompierii din Turda au salvat un bărbat din apele înghețate, la peste 20 de metri de mal
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii
bancnote de 100 de lei
Ce este „metoda porumbelul”, o nouă schemă de jaf. Un bărbat din Cluj a fost păgubit de bunuri de 52.000 de lei
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu...
US President Trump speaks on to reporters ahead of trip to Davos
Trump vorbește pentru prima oară despre noul lot de documente din...
persoana in ger
Meteorologii anunță un nou episod de ger, dar nu va fi afectată toată...
ucrainadsns
Cel puțin 12 morți în Ucraina. O dronă rusească a lovit un autobuz în...
Ultimele știri
Cum poate greși AI în planificarea unei călătorii: Cazul turiștilor trimiși să caute izvoare termale inexistente în Tasmania
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în următoarele 48 de ore
21 de prieteni din Belgia au câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la loteria EuroMillions. Fiecare a plătit câte 5 euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate...
Fanatik.ro
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult...
Adevărul
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Digi Sport
Lovitură: Dennis Man, OUT!
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă cont și a rămas fără toți banii. Prejudiciu de peste 21.000...
Newsweek
PSD are condiții legate de pensii ca să rămână la guvernare. Care pensionari vor primi ajutor?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”