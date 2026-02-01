Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu

Băiatul de 14 ani din comuna clujeană Floreşti, care a bătut un adolescent în faţa unui centru comercial din Cluj-Napoca, lăsându-l inert, pe caldarâm, a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.

„Astăzi, 1 februarie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat dispunerea măsurii arestării preventive faţă de minorul de 14 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În urma acesteia, instanţa a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile”, informează, duminică seară, Poliţia judeţeană Cluj, citată de News.ro.



Tânărul de 14 ani fusese reţinut pentru 24 de ore, sâmbătă.



Ancheta în acest caz a fost deschisă după în spaţiul public au apărut imagini în care se vede cum un tânăr zace inert, la pământ, în stradă, pe asfalt fiind pete de sânge.



Imaginile au fost filmate în faţa unui centru comercial din Cluj Napoca, martorii susţinând că tânărul a fost bătut.

