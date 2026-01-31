Elon Musk vrea să pună un milion de sateliți în spațiu, pentru a alimenta inteligența artificială

SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a depus o cerere pentru lansarea unui milion de sateliți pe orbita Pământului pentru a alimenta inteligența artificială, relatează BBC.

Cererea susține că „centrele de date orbitale” sunt cea mai rentabilă și eficientă soluție din punct de vedere energetic pentru a satisface cererea tot mai mare de putere de calcul a inteligenței artificiale.

În mod tradițional, astfel de centre sunt depozite mari pline de computere puternice care procesează și stochează date. Firma aerospațială a lui Musk susține că nevoile de procesare necesare utilizării extinse a AI depășesc deja „capacitățile terestre”.

Acest lucru ar crește drastic numărul de sateliți SpaceX pe orbită. Rețeaua Starlink existentă, de aproape 10.000 de sateliți, a fost deja acuzată că creează congestie în spațiu, lucru pe care Musk îl neagă.

Noua rețea ar putea cuprinde până la un milion de sateliți alimentați cu energie solară, conform cererii depuse vineri la Comisia Federală pentru Comunicații, care însă nu specifică un calendar pentru plan.

SpaceX susține că sistemul ar livra capacitatea de calcul necesară pentru a deservi „miliarde de utilizatori la nivel global”.

De asemenea, se arată că ar fi primul pas către „a deveni o civilizație de nivel Kardașev II - una care poate valorifica întreaga putere a Soarelui”, referindu-se la o scară de societăți extraterestre ipotetice propusă de un astronom în anii 1960.

„Sateliții vor fi de fapt atât de departe unul de celălalt încât va fi greu să se vadă unul de la altul. Spațiul este atât de vast încât este dincolo de înțelegerea noastră”, a scris Musk pe rețeaua sa, X.

La fel ca sateliții Starlink, care oferă internet de mare viteză, aceștia ar opera pe orbita joasă a Pământului la altitudini de la 500 la 2.000 km.

SpaceX susține că „centrele de date orbitale” - un concept explorat și de alte firme - ar fi o alternativă mai ecologică la centrele tradiționale, care necesită cantități enorme de energie și apă pentru răcire.

Un expert a declarat anterior pentru BBC că lansarea centrelor de date pe orbită rămâne costisitoare și că infrastructura pentru protejarea, răcirea și alimentarea acestora poate fi complexă, în timp ce o cantitate tot mai mare de resturi spațiale pune în pericol misiunile spațiale.

De asemenea, un alt cercetător a avertizat că numărul tot mai mare de nave spațiale pe orbita joasă crește posibilitatea unor coliziuni între obiecte - ceea ce ar putea deteriora sateliții sau ar putea trimite materiale înapoi pe Pământ.

Pe de altă parte, astronomii s-au plâns în 2024 că undele radio de la rețeaua Starlink le „orbeau” telescoapele și le împiedicau cercetările. Musk a respins afirmațiile conform cărora sateliții săi ocupă prea mult spațiu și elimină concurența.

Editor : M.B.