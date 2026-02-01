Live TV

Trump vorbește pentru prima oară despre noul lot de documente din dosarele Epstein. „Cu siguranță vom da în judecată”

Data publicării:
US President Trump speaks on to reporters ahead of trip to Davos
Președintele SUA Donald Trump. Sursa:: Profimedia

Președintele american Donald Trump a reacționat cu privire la dosarele Epstein după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice vineri peste trei milioane de documente noi. Vorbind pentru prima dată despre publicarea documentelor în timp ce se îndrepta spre Florida, el a declarat reporterilor: „Nu le-am văzut personal, dar mi s-a spus de către unele persoane foarte importante că nu numai că mă absolvă, ci sunt contrare a ceea ce sperau oamenii, știți voi, stânga radicală”, scrie The Independent.

Președintele este menționat de peste 3.000 de ori în ultimele dosare. Includerea sa nu sugerează nicio faptă ilegală, iar Departamentul de Justiție a declarat că unele documente conțin afirmații false și senzaționaliste împotriva lui Trump, care a negat orice faptă ilegală și nu a fost niciodată acuzat de o infracțiune legată de Epstein.

Trump a declarat că intenționează să-l dea în judecată pe autorul Michael Wolff și că ia în considerare un proces împotriva moștenitorilor lui Epstein, susținând că cei doi „conspirau” pentru a-i face rău „din punct de vedere politic”.

„Wolff, care este un scriitor de mâna a treia, conspira cu Jeffrey Epstein pentru a-mi face rău din punct de vedere politic sau în alt fel, iar acest lucru a reieșit clar”, a declarat Trump. „Așadar, probabil că îl vom da în judecată pe Wolf pentru asta...

Poate și moștenitorii lui Epstein, presupun. Nu știu. Dar cu siguranță îl vom da în judecată pe Wolff.”

Corespondența prin e-mail care îl implică pe infractorul sexual Jeffrey Epstein și care face referire la președintele Donald Trump a fost publicată în noiembrie 2025 de democrații din Comisia pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților.

Dintre cele trei e-mailuri publicate, două conțineau schimburi de mesaje cu autorul Michael Wolff, un jurnalist și editorialist vechi care, în ultimii ani, a fost un cronicar pasionat al președinției Trump.

Wolff, în vârstă de 72 de ani, a lucrat la numeroase publicații în cariera sa de scriitor și editor, care se întinde pe mai multe decenii. În timpul mandatului său de editorialist pentru reviste precum New York Magazine și Vanity Fair, a abordat o varietate de subiecte, inclusiv politica, persoanele influente și scena media din New York. A câștigat două premii National Magazine Awards în 2002 și 2004 pentru editoriale și comentarii. În 2007, a cofondat site-ul de curatoriere de știri Newser.

