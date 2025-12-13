Live TV

Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor

Data publicării:
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
FOTO: Getty Images

Vom avea în următoarele zile parte de temperaturi peste normalul perioadei, spun meteorologii. Temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 10-11 grade Celsius, în condițiile în care în mod normal ar trebui să fie cel mult 6 grade în timpul zilei. Ceața, în schimb, va mai pune probleme și în zilele viitoare. În prezent sunt alerte de ceață de însă în șase județe.

„Trebuie să ne obișnuim cu acest fenomen meteorologic, și anume ceața, pentru că cu acest fenomen ne vom confrunta și în perioada imediat următoare. Și asta pentru că deasupra cele mai mari părți a continentului european, implicit deasupra țării noastre, va rămâne de interes un câmp de presiune atmosferică ridicată. Asta înseamnă stabilitatea atmosferică. Concret, nu vom vorbi de precipitații nici sub formă de ploaie, nici sub formă de ninsoare în zonele montane, condiții în care valorile de temperatură se vor situa în general ușor peste cele normale perioadei”, a spus la Digi24 meteorologul ANM Oana Catrina.

„În mod normal ar trebui să avem temperaturi maxime la scara întregii țări, cuprinse cam între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 6 grade pe litoral, cu 3-4 grade în Capitală. Temperaturile în perioada imediat următoare vor fi ușor mai mari decât acestea, pentru că se vor încadra la scara întregii țări, în general, între 2 și 10 grade Celsius, cu 10-11 grade pe litoral și în partea de sud-vest, iar în Capitală, în perioada imediat următoare vom avea cam 5-6, posibil 7 grade în orele amiezii.

Vremea se menține stabilă și în zilele imediat următoare, însă de interes va fi nebulozitatea joasă care va persista, în special în prima parte a zilei și din nou pe parcursul nopții. În zonele joase de relief, cu precădere din partea de sud, de est și de centru, vom avea ceață”, a spus Catrina.

Și în perioada următoare vom rămâne cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă din an, iar meteorologii nu se așteaptă să ningă de Crăciun.

„Mai sunt totuși 12 zile, însă din datele de care dispunem în acest moment, cel mai probabil nu vom avea parte de ninsori în în zona sărbătorilor de iarnă. Pentru sărbătorile de iarnă, anticipațiile și estimările noastre indică valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale perioadei în toate regiunile, cu un regim pluviometric deficitar, în cea mai mare parte a țării. Din datele de care dispunem în acest moment, date care ajung până în data de 22 decembrie, nu vor fi precipitații în zona de munte. Într-adevăr, avem strat de zăpadă la Vârful Omul de peste 100 de centimetri, până la 139 centimetri, însă din datele de care dispunem în acest moment, nici în zona montană nu vor fi precipitații sub formă de ninsoare, cel puțin până în data de 22-23 decembrie”, a mai spus meteorologul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
3
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
om cu zapada inghetata pe haine
Vremea se răcește în toată țara: sunt așteptate ninsori, vânt puternic și temperaturi negative. Anunțul meteorologilor
aeroportul craiova
O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul pentru care nu au putut decola
Temperature on the thermometer
Crăciun cu temperaturi peste mediile obișnuite. Cum va fi vremea după sărbători
Ceata pe autostrada
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de metri pe mai multe autostrăzi
pisica care se uita pe geam la frig
Cum va fi vremea până la începutul lunii ianuarie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-13 011129
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia...
witkoff si zelenski, colaj
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe...
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din...
Jan Marsalek în uniformă militară rusească și la Moscova cu iubita
Milioanele dispărute ale celui mai căutat infractor financiar al...
Ultimele știri
Geminide 2025. Cum pot fi fotografiate stelele căzătoare. Recomandările unui fizician
Cutremur în România, sâmbătă dimineața. S-a produs într-o zonă atipică
Proces împotriva lui Trump pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă. Ce acuzații i se aduc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător aduce claritate pe toate liniile. Ce înseamnă acest tranzit pentru fiecare zodie în parte
Cancan
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile...
Fanatik.ro
Cunoscutul șef din fotbalul românesc care și-a luat, la 20 de ani, un apartament de lux în Capitală cu...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea!”
Adevărul
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”
Playtech
Cele mai frecvente motive pentru care centrala nu mai încălzește apa în sezonul rece. Ce verifici înainte să...
Digi FM
Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!"
Digi Sport
L-a văzut pe Dan Petrescu și a spus totul despre starea antrenorului: "Am fost surprins"
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție