Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor

Vom avea în următoarele zile parte de temperaturi peste normalul perioadei, spun meteorologii. Temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 10-11 grade Celsius, în condițiile în care în mod normal ar trebui să fie cel mult 6 grade în timpul zilei. Ceața, în schimb, va mai pune probleme și în zilele viitoare. În prezent sunt alerte de ceață de însă în șase județe.

„Trebuie să ne obișnuim cu acest fenomen meteorologic, și anume ceața, pentru că cu acest fenomen ne vom confrunta și în perioada imediat următoare. Și asta pentru că deasupra cele mai mari părți a continentului european, implicit deasupra țării noastre, va rămâne de interes un câmp de presiune atmosferică ridicată. Asta înseamnă stabilitatea atmosferică. Concret, nu vom vorbi de precipitații nici sub formă de ploaie, nici sub formă de ninsoare în zonele montane, condiții în care valorile de temperatură se vor situa în general ușor peste cele normale perioadei”, a spus la Digi24 meteorologul ANM Oana Catrina.

„În mod normal ar trebui să avem temperaturi maxime la scara întregii țări, cuprinse cam între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 6 grade pe litoral, cu 3-4 grade în Capitală. Temperaturile în perioada imediat următoare vor fi ușor mai mari decât acestea, pentru că se vor încadra la scara întregii țări, în general, între 2 și 10 grade Celsius, cu 10-11 grade pe litoral și în partea de sud-vest, iar în Capitală, în perioada imediat următoare vom avea cam 5-6, posibil 7 grade în orele amiezii.

Vremea se menține stabilă și în zilele imediat următoare, însă de interes va fi nebulozitatea joasă care va persista, în special în prima parte a zilei și din nou pe parcursul nopții. În zonele joase de relief, cu precădere din partea de sud, de est și de centru, vom avea ceață”, a spus Catrina.

Și în perioada următoare vom rămâne cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă din an, iar meteorologii nu se așteaptă să ningă de Crăciun.

„Mai sunt totuși 12 zile, însă din datele de care dispunem în acest moment, cel mai probabil nu vom avea parte de ninsori în în zona sărbătorilor de iarnă. Pentru sărbătorile de iarnă, anticipațiile și estimările noastre indică valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale perioadei în toate regiunile, cu un regim pluviometric deficitar, în cea mai mare parte a țării. Din datele de care dispunem în acest moment, date care ajung până în data de 22 decembrie, nu vor fi precipitații în zona de munte. Într-adevăr, avem strat de zăpadă la Vârful Omul de peste 100 de centimetri, până la 139 centimetri, însă din datele de care dispunem în acest moment, nici în zona montană nu vor fi precipitații sub formă de ninsoare, cel puțin până în data de 22-23 decembrie”, a mai spus meteorologul.

