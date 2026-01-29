Elveția vrea să crească TVA-ul pentru a stimula cheltuielile din domeniul apărării: „Forțele armate sunt insuficient echipate”

Guvernul Elveției a anunțat, miercuri, că va majora cota taxei pe valoare adăugată timp de un deceniu, pentru a stimula cheltuielile cu apărarea, informează Politico.

„Având în vedere deteriorarea situației geopolitice, Consiliul Federal dorește să consolideze substanțial capacitățile de securitate și apărare ale Elveției”, se arată în declarație.

„În acest scop, sunt necesare resurse suplimentare de ordinul a 31 de miliarde de franci elvețieni [33 de miliarde de euro].”

Consiliul intenționează să majoreze temporar TVA-ul cu 0,8% (este 8,1% în prezent), timp de 10 ani, începând cu 2028. Veniturile suplimentare vor fi alocate unui fond de armament care va avea și capacitate de împrumut.

Totuși, creșterea TVA-ului necesită o modificare a constituției, iar o consultare publică va fi lansată în primăvară.

Elveția și-a regândit poziția de apărare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei, acum aproape patru ani. Țara ține cont de o cooperare militară sporită cu națiunile europene și de intensificarea reînarmării, deși încă nu are intenția de a adera la NATO.

Elveția cheltuiește aproximativ 0,7% din PIB-ul său pentru apărare, una dintre cele mai scăzute rate din Europa. Obiectivul actual de a crește această cifră la 1% până în 2032 este acum depășit, a declarat Consiliul Federal.

„Ca urmare a economiilor realizate în ultimele decenii, forțele armate sunt, de asemenea, insuficient echipate, în special pentru a respinge eficient cele mai probabile amenințări, și anume atacurile la distanță și conflictele hibride”, se arată în comunicat.

Prioritățile pentru dezvoltarea de armament a țării includ sistemele de apărare aeriană cu rază scurtă și medie de acțiune, securitatea cibernetică și capacitățile electromagnetice.

