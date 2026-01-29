Live TV

(P) Românii în fața conținutului fals creat cu AI: cât de pregătiți suntem să evităm fraudele online

Data actualizării: Data publicării:
main picture Visa
Din articol
Impactul fraudelor digitale în România Se pierd bani, dar şi încredere Un test pe platforme de ştiri din România Experienţa cu AI, esenţială pentru protecţie

Pe măsură ce tehnologia evoluează, inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața noastră digitală – de la recomandări personalizate, la generarea de texte și imagini. Însă, în același timp, această tehnologie aduce și riscuri crescute pentru utilizatorii online. Un studiu recent realizat de Visa arată că românii care nu pot face diferența între conținutul fals creat cu ajutorul AI și cel real sunt de peste cinci ori mai expuși la fraude digitale. Conştientizarea riscurilor devine cu atât mai importantă cu cât şase din zece români au observat o creştere puternică a reclamelor suspecte sau aparent frauduloase în 2025. Mai puţin de patru din zece (35%) verifică dacă oferta provine dintr-o sursă verificată.

Impactul fraudelor digitale în România

Conform studiului Visa, aproape patru din zece (38%) români rareori citesc mai mult decât titlul unei ştiri online sau de pe reţelele sociale înainte să-şi formeze o opinie. Iar titlurile de știri false generate cu inteligență artificială au de peste două ori mai multe șanse de a păcăli consumatorii decât recenziile false ale clienților (26% față de 10%). Cei care distribuie sau postează conţinut digital înainte să-i verifice acurateţea sunt, la rândul lor, mai predispuşi înşelătoriilor (37%) faţă de cei care mai întâi verifică şi abia apoi distribuie (30%).

Aceste date subliniază o legătură directă între nivelul de educaţie digitală și riscul de a fi păcălit pe internet. Distribuirea impulsivă – parcurgerea rapidă a titlurilor și redistribuirea fără verificări – deschide drumuri noi pentru fraudele sofisticate, inclusiv pentru cele generate cu ajutorul AI.

În România, escrocheriile online aduc pierderi economice de peste 800 de milioane de lei pe an (aproximativ 160 de milioane de euro), iar victima pierde, în medie, 731 lei per incident. Un sfert dintre cei afectați petrec peste 24 de ore pentru a încerca rezolvarea situației – timp și energie pierdute care afectează productivitatea și încrederea în mediul digital.

Se pierd bani, dar şi încredere

Aproape doi din zece români, victime ale fraudei online, au raportat pierderi de bani din cauza escrocheriilor online; 25% au spus ca s-au confruntat cu stres, anxietate și ruşine că au fost păcăliţi. Aproape o treime (28%) dintre cei care nu au raportat escrocheria au considerat că nu merită timpul și efortul investite în rezolvarea acesteia. Unul din zece utilizatori de reţele sociale, din România, admite că nu a luat nicio măsură pentru a se proteja în mediul online. Iar efectele fraudei online depăşesc pierderile victimei, afectând segmente economice. Astfel că peste o treime (37%) dintre românii care au fost vizaţi de o înşelătorie în mediul digital ezită să mai facă achiziţii online, mai arată datele Visa.

’’Inteligența artificială are un rol major în îmbunătățirea modului în care trăim și muncim - de la experiențe personalizate la eficiență operațională - dar aduce și noi riscuri. Infractoriii folosesc tot mai mult acest instrument pentru a înșela și a exploata, erodând încrederea în canalele online. A devenit din ce în ce mai ușor să confundăm falsul cu realitatea, consecințele în viața reală fiind pierderea de bani, timp și încredere. Acestea sunt motivele petru care Visa investește în inovație bazată pe AI în colaborare cu parteneri din întreaga industrie. Doar prin acţiune comună putem oferi consumatorilor instrumentele și cunoștințele de care au nevoie pentru a rămâne în siguranță”, arată Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Un test pe platforme de ştiri din România

Visa a făcut în luna Decembrie un test menit să observe direct reacțiile publicului din România în fața conținutului fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai exact, pe trei platforme de ştiri din România, inclusiv pe Digi24.ro, au fost rulate bannere care simulau un vizual similar celor folosite frecvent în tentativele de fraudă online. Acestea direcționau utilizatorii către o pagină Visa cu sfaturi practice despre cum să recunoşti şi să eviţi fraudele online.

Pe parcursul a 12 zile, bannerele au fost afișate de peste două milioane de ori; 22 de mii de utilizatori au ales să dea click, fără să ştie unde vor fi direcţionaţi. Majoritatea interacțiunilor (89%) au avut loc de pe smartphone, ceea ce confirmă faptul că expunerea la potențial conținut înșelător se produce cel mai des în contexte rapide, „din mers”, când atenția este fragmentată și verificările suplimentare sunt rare. Dar chiar și utilizatori care au accesat conținutul de pe desktop au dat click, ceea ce arată că nici cei care consumă informația într-un cadru mai „așezat” nu sunt complet feriți de acest tip de capcane digitale.

Experienţa cu AI, esenţială pentru protecţie

Deși inteligența artificială este folosită de infractori pentru a crea conținut fals convingător, tehnologia are și un rol protector. Visa folosește instrumente bazate pe AI de peste trei decenii pentru a anticipa și preveni fraudele, investind în ultimii cinci ani peste 13 miliarde de dolari în tehnologie și infrastructură menită să securizeze plățile digitale.

Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption), de pildă, folosește tehnologii avansate și AI generativă pentru a detecta și analiza fraude complexe. Astfel, în ultimul an, prin acest instrument, Visa a identificat tentative de fraudă în valoare de peste 1 miliard de dolari.

Potrivit Visa, soluția nu stă doar în instrumente tehnologice, ci și în colaborarea între platforme digitale, furnizori de servicii financiare, comercianți și autorități pentru a crea un mediu online mai sigur și mai transparent. De asemenea, conștientizarea și educația digitală sunt cruciale: mai mult de trei sferturi dintre români consideră securitatea factorul cel mai important atunci când fac plăți online, iar aproape 90% ar alege o metodă care le oferă mai multă protecție.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”
Digi Sport
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Side view of woman sitting at computer head in hands
Noi fraude online: site-uri false care folosesc imaginea Digi24.ro. Infractorii promovează platforme fictive de investiții
Black Friday 2025. Foto Getty Images
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Ce sfaturi dau Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și DNSC
george simion
Cum și-a motivat George Simion reacția prin care a mulțumit SUA că a scos România din programul Visa Waiver
Pressekonferenz der Europaeischen Zentralbank.
Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, vrea ca Europa să renunțe la Visa, Mastercard, PayPal și Alipay
mii de victime au fost eliberate din centre de fraudă din Myanmar / ilustrație Starlink și Elon Musk
Cum se folosesc escrocii din Myanmar de sateliții Starlink ai lui Elon Musk ca să câștige miliarde de dolari din fraude online
Recomandările redacţiei
Lukoil
Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de...
avocata adriana georgescu selfie
Avocata din PNL Sector 1 și falsul general SIE, prinși în flagrant de...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Ger extrem în România la început de februarie: ANM anunță minime de...
oameni pe strada
Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere: Parlamentul e...
Ultimele știri
Reacția lui Ciprian Ciucu după ce consilierii PSD din CGMB au respins propunerea ca Bucureștiul să găzduiască Forumul Oraşelor 2027
Cum se transformă Ucraina în câmpul de luptă electoral al Ungariei. „Este strategia finală de supraviețuire pentru Viktor Orban”
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Balanță. Schimbări calculate și armonie regăsită. Cele mai bune luni ale anului
Cancan
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
Fanatik.ro
Ei sunt suporterii PAOK decedați în urma tragicului accident de la Lugojel. Toți aveau sub 30 de ani. Foto
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Adevărul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Playtech
„Am ieșit pe trapă, mama m-a salvat”. Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor din accidentul din Timiș
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
Pro FM
Marc Anthony, din nou tată. Fostul soț al lui Jennifer Lopez așteaptă al optulea copil, al doilea alături de...
Film Now
Văduva lui Alan Rickman, declarații sfâșietoare la zece ani de la moartea lui: „Mai avea atâtea lucruri de...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
David Faustino, Bud din Familia Bundy, despre lupta Christinei Applegate cu scleroza multiplă: "Vorbim des și...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN