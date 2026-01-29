Coșmarul strategic al Europei: prinsă între Donald Trump, Vladimir Putin și un război care nu se mai termină

Europa a petrecut decenii convingându-se că geopolitica are reguli, aliații sunt de încredere și suveranitatea este sacră – cel puțin pe continent. O dezbatere transatlantică aprinsă, care a avut loc marți, a sugerat că aceste presupuneri se năruie în cele din urmă, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei mese rotunde organizate de Quincy Institute pe tema consecințelor amenințărilor lui Donald Trump la adresa Groenlandei și Venezuelei, analiști europeni și nord-americani de rang înalt au prezentat un diagnostic sumbru: Europa este prinsă între o Rusie de care se teme, un război în Ucraina pe care nu îl poate rezolva și Statele Unite în care nu mai are încredere, dar de care are încă nevoie disperată.

Ceea ce a rezultat nu a fost unitate, ci anxietate: cu privire la rolul Rusiei în viitorul Europei, cu privire la încrederea în Washington și cu privire la faptul că Europa s-a convins în tăcere de propria impotență strategică.

Rusia: inamic existențial sau alibi strategic?

Pascal Boniface, directorul fondator al Institutului Francez pentru Afaceri Internaționale și Strategice (IRIS), a contestat ceea ce el a numit percepția din ce în ce mai distorsionată a Europei asupra amenințărilor.

Rusia, a susținut el, nu este pe punctul de a invada Europa. Moscova s-a străduit să supună Ucraina – o țară cu aproximativ 30 de milioane de locuitori – ceea ce face ca ideea că ar putea copleși militar o Uniune Europeană de 450 de milioane de locuitori să fie profund neverosimilă.

Asta nu înseamnă că Rusia nu reprezintă o amenințare. Boniface a recunoscut capacitatea Moscovei de a destabiliza Europa prin operațiuni cibernetice, interferențe politice și conflicte prin intermediari, în special în Africa.

Dar el a respins narațiunea predominantă privind o invazie iminentă a Rusiei în Europa ca fiind exagerată și distructivă din punct de vedere politic.

Pericolul, a avertizat el, este de natură psihologică. Convingându-se că Rusia reprezintă o amenințare existențială, Europa s-a blocat în convingerea că numai SUA îi pot garanta supraviețuirea, devenind incapabilă să reziste presiunii americane – chiar și atunci când această presiune subminează suveranitatea europeană.

Zoltan Koskovics, directorul Unității Geopolitice din cadrul Centrului pentru Drepturi Fundamentale din Ungaria, a oferit o perspectivă mai realistă. Washingtonul, a remarcat el, nu mai așteaptă ca Europa să fie prietenoasă cu Rusia, dar se așteaptă ca Europa să-și „stabilizeze” relația cu Moscova.

Această formulare, a subliniat Koskovics, provine direct din documentele strategice ale SUA. Presupunerea americană pe termen lung este că Europa ar trebui să fie capabilă să echilibreze Rusia pe cont propriu – o opinie pe care Ungaria o împărtășește în mare măsură.

Zachary Paikin, cercetător la Institutul Quincy, a mers mai departe, susținând că rigiditatea Europei față de Rusia este determinată mai puțin de securitate decât de statut.

Pentru a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri, a spus el, ar fi necesar ca Rusia să fie tratată ca un actor egal – lucru de care liderii europeni se tem că ar diminua poziția Europei în ordinea internațională. Această anxietate legată de statut, a sugerat Paikin, a întărit în mod discret abordarea Europei față de Moscova și a prelungit conflictul.

Războiul care a înghețat strategia europeană

Ucraina a dominat fiecare schimb de opinii – nu doar ca teatru de război, ci și ca cadru de gândire care modelează politica europeană.

Boniface a susținut că Europa a făcut din Ucraina punctul central al întregii sale viziuni strategice asupra lumii, adesea în detrimentul realismului.

Liderii europeni vorbesc de parcă Rusia ar fi gata să mărșăluiască spre Berlin, a spus el, chiar dacă Moscova rămâne împotmolită în estul Ucrainei. Paikin a descris Ucraina ca fiind problema prin care Europa și-a externalizat autonomia strategică către Washington.

Prin legarea atât de strânsă a credibilității și autorității sale morale de Kiev, Europa a cedat Statelor Unite dominația în escaladarea conflictului, limitându-și capacitatea de manevră în domeniul comerțului, diplomației sau chiar al disputelor teritoriale, cum ar fi Groenlanda.

Koskovics a inclus Ucraina într-o critică mai amplă a situației Europei. Războiul, a spus el, face parte dintr-o criză instituțională și morală mai largă – alături de migrația în masă, criminalitatea și scăderea încrederii în instituțiile politice – care alimentează ascensiunea partidelor populiste care promit o politică externă mai puțin ideologică și mai bazată pe interese.

Pentru Canada, a remarcat Paikin, Ucraina reprezintă o constrângere diferită. Ottawa rămâne strâns legată de NATO și influențată de un puternic electorat ucrainean intern, ceea ce face ca orice schimbare semnificativă în direcția Rusiei să fie dificilă din punct de vedere politic – chiar dacă elitele canadiene consideră în privat că afirmațiile privind o invazie rusă în Arctica sunt exagerate.

„Retorica funerară”

Dacă Rusia este temerea Europei, SUA este dilema ei. Boniface a fost nemilos în evaluarea sa asupra lui Donald Trump, descriindu-l mai degrabă ca un prădător decât ca un protector.

Trump a pus în mod deschis sub semnul întrebării articolul 5 din Tratatul NATO, a batjocorit liderii europeni și a arătat mai mult respect personal pentru Vladimir Putin decât pentru aliații tradiționali ai Washingtonului.

În opinia lui Boniface, ideea unei „lumi occidentale” unificate nu mai este reală. Trump respinge multilateralismul, dreptul internațional și cadrul valoric de care Europa încă se agăță – chiar dacă o face în mod imperfect.

Koskovics a respins „retorica funerară”. El a susținut că ceea ce s-a prăbușit nu este Occidentul, ci ideologia tehnocratică liberală.

Conflictul lui Trump cu Europa este ideologic, nu civilizațional: Washingtonul dorește ca Europa să controleze migrația, să renunțe la guvernarea birocratică și să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare – inclusiv împotriva Rusiei.

Paikin a oferit o interpretare mai rece. El a afirmat că SUA se concentrează din ce în ce mai mult pe dominația hemisferică și concurența cu China.

Europa încă contează, dar mult mai puțin decât în trecut. Această schimbare lasă Bruxellesul expus, mai ales că acesta continuă să se bazeze pe Washington, refuzând în același timp să-și diversifice relațiile strategice.

Europa: suveranitate, statut și negare strategică

În spatele discuțiilor despre Rusia, Ucraina și Trump se ascundea o neliniște mai profundă: teama Europei de a-și pierde relevanța. Paikin a susținut că reacția vehementă a Europei la amenințările lui Trump privind Groenlanda – mult mai puternică decât răspunsul său la încălcările anterioare ale dreptului internațional în alte părți – reflectă o realizare bruscă a faptului că Europa însăși este acum vulnerabilă. Miza nu este doar teritoriul, ci și statutul.

Boniface a fost de acord, menționând că unitatea europeană împotriva lui Trump a fost determinată atât de furia publică, cât și de principii. Trump este acum profund nepopular în toată Europa, ceea ce face ca supunerea să fie costisitoare din punct de vedere politic pentru liderii naționali.

Koskovics a avertizat că poziția actuală a Europei – moralistă, divizată și dependentă din punct de vedere strategic – riscă să accelereze declinul său. Fără reforme, a sugerat el, UE însăși ar putea să se fractureze sub presiunea externă.

Europa se află prinsă între o Rusie pe care nu o poate învinge, un război pe care nu îl poate încheia și un Washington pe care nu se mai poate baza, dar de care nu poate scăpa.

Nu este încă clar dacă acest lucru va duce la o independență strategică reală sau la o dependență mai profundă deghizată în sfidare. Dar era în care Europa putea beneficia simultan de protecție, prestigiu și autoritate morală s-a încheiat, au concluzionat analiștii.

Și de data aceasta, Washingtonul s-ar putea să nu vină în ajutor.

