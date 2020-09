La început a fost generația cu cheia la gât. A urmat cea crescută imediat după Revoluție, generația de sacrificiu. De-a lungul timpului le-au fost atribuie direct litere: X, Y, Z. Și probabil că după ce vom termina alfabetul o să începem să le atribuim nume, ca pe plăcuțele de la mașini, din trei litere. De fiecare dată, la fiecare ciclu, fiecăreigenerații i se atribuie o literă, ca o speranță sau un exercițiu de memorie. Ca să ne fie mai ușor peste ani să ținem minte care dintre ele a reușit. La care dintre ele speranțele adunate și reportate de la o literă la alta se împlinesc! Care va fi generația care va scoate România din beznă! Sau care va fi cea care va da greș.

De 30 de ani încoace, ba chiar 31 deja, școala românescă a „mâncat”câteva litere bune din alfabet încercând să pregătească o generație Alfa, acea generație care să reseteze baremul, să spargă tiparele și să ne lumineze. Să rupă, în sfârșit, “blestemul” lui Silviu Brucan, cel care ne dădea 20 de ani ca să ieșim din negura comunismului. Ce optimist era!

Covid? Prezent!

Anul acesta e ca niciodată! Trăim alte vremuri. Începutul școlii ne prinde în era COVID și habar nu avem ce să facem și cum să facem. Mai sunt mai puțin de 24 de ore până sună iar clopoțelul (dacă mai sună!) și încă sunt părinți și copii care nu știu pe unde îi prinde! Acasă în pijamale, în fața unui ecran sec și rece sau în clase!

Mai puțin de 24 de ore și peste 170.000 de copii din țara asta pur și simplu nu au cum să facă școală! Pentru că vremurile îi obligă să o facă de la distanță. Pe dispozitive moderne. Cum sună asta! Dispozitive moderne într-o țară unde unii copii au condiții de Evul Mediu!

Nu poți cârpi internetul!

Noi suntem obișnuiți cu greul. Niciodată în România post-comunistă nu am fost gata la timp pentru începerea școlilor. Dar am mai cârpit ici-colo, am mai închis ochii, au mai tras părinții o zugrăveală, am mai stat și fără manuale o vreme sau chiar fără caiete. Cumva, școala fizică a început și am scos-o la capăt. Dar niciodată nu am avut un test mai mare ca acum! Când școala începe altfel! Iar 2020 ne cere să facem prezența online! Să înlocuim coronița cu...iconița.

Nu am reușit să construim destule școli din cărămidă și beton. Așa că am cârpit. Am găsit mereu o soluție, ne-am înghesuit mai mulți într-o clasă, am stat chiar și doi într-o bancă, am făcut ore în ture. Cumva am scos-o la capăt! Dar nimeni nu s-a preocupat să construiască și cealaltă școală, nu cea fizică! Una în care să ne refugiem cu toții în vremuri grele, unde e loc și sunt condiții pentru toată lumea. Această școală a world wide web-ului. Pentru că acolo nu mai merge cu cârpeli.

Când 30 este egal cu 0!

Au trecut trei decenii peste această țară și noi încă avem școli cu toalete în curte! Încă avem școli unde copiii nu au cum și cu ce să se spele pe mâini pentru că nu au văzut în viața lor apă curgând pe o conductă în școală. Încă avem copii care merg 5,6,7 kilometri pe jos pentru că nu s-a găsit o banală mașină să îi ia și să îi ducă. Încă avem copii care învață la lumânare pentru că lumina, acest beneficiu „preistoric” al lumii moderne, nu există! Încă avem copii ale căror degete îngheață iarna pe pix și creion pentru că nu există încălzire! Nu există foc, acest element primordial, descoperit de om încă din cele mai străvechi timpuri! Și noi nu suntem în stare în 2020 să îl băgăm într-o sobă!

30 de ani în care să nu reușești să tragi o țeavă de apă, să pui un vas de toaletă, să asiguri focul și lumina!

Vă propun un calcul!

În 30 de ani am avut 29 de miniștri ai Educației! Au venit din 7 partide diferite, iar alții au fost, chipurile, independenți. Unii au prins chiar 2-3 mandate, alții au fost interimari câteva luni. Ba chiar am avut ani în care am schimbat 4 oameni în fruntea ministerului! La prima mână, e aproape anul și ministrul!

Avem așa: o lege a Educației care s-a schimbat de peste 200 de ori. Peste 500.000 de elevi care în ultimii 10 ani nu s-au mai înscris la școală. Aproape 17.700 de școli și grădinițe și 210.000 de profesori care ar trebui să vină la catedră și să predea celor 2,8 milioane de elevi.

Tuturor, statul ar trebui să le asigure măști și dezinfectanți– cică nu are!

Tuturor, statul ar trebui să le asigure apă curentă, săpun, toalete în interior – cică nu are!

Tuturor, statul ar trebui să le asigure tablete sau calculatoare – cică nu are!

Tuturor, statul ar trebui să le asigure o legătură la internet – cică nu are!

Tuturor, statul ar trebui să nu le ceară niciun ban – cică nu are!

Tuturor, statul ar trebui să le asigure accesul la educație – cică nu poate!

De 30 de ani încoace școala românescă este o sumă de necunoscute. Și neputințe. La fiecare început de septembrie sunt atât de multe lucruri la care nu avem răspunsuri încât trebuie să apelăm la cifre, nu la litere, ca să ne dăm seama cu ce șanse pornește la drum următoarea generație.

Școala românescă poate fi rezumată la formula „n” pe langa “n”+”n” probleme. Am ezitat să spun la ce putere pentru că, până la urmă, la putere au fost toți!

Spiru Haret spunea: Cum arată astăzi școala, mâine va arăta țara!

Aproape 2,8 milioane de copii vor face parte, începând din 14 septembrie, dintr-o generație unică. Cea care va trebui să lupte cu absolut toate neajunsurile unui sistem căpușat și terfelit după bunul plac sau după incompetența unora care au fost vremelnic la putere timp de 30 de ani. Milioane de copii care chiar vor plăti decontul a 30 de ani degeaba!

Dragi elevi, părinți, profesori! Să nu fie cu supărare! Generația Chix nu sunteți voi! Generația Chix sunt absolut toți cei care s-au perindat la putere, de la cel mai înalt scaun și până la secretarul școlii din cel mai izolat cătun din România. Cei care 30 de ani ne-au purtat din eșec în eșec, din umilință în umilință. Mii și mii de oameni au avut putere de decizie. Și bani. Și nu au făcut altceva decât să se ascundă și să se îndestuleze în spatele unor litere din alfabet. Iar noi am crezut mereu că după X vine Y, apoi Z...

Domnilor și doamnelor politicieni, viitorul an școlar este exclusiv despre tot ceea ce nu ați făcut în ultimii 30! Dacă un singur copil din această țară nu va avea acces la educație, voi sunteți de vină! Dacă un singur copil din această țară nu va avea apă să se spele pe mâini de COVID, voi sunteți de vină! Dacă un singur profesor din această țară va muri pentru că se va infecta la școală, voi sunteți de vină!

Generațiile X, Y sau Z nu vor reuși pentru că voi, generația CHIX, voi nu ar trebui să fiți repetenți! Voi ar trebui să fiți exmatriculați!

Adrian Cojocaru