Maros Sefcovic: UE vrea o abordare coordonată cu SUA în privinţa reducerii preţului motorinei

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a declarat joi că a discutat cu reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, despre deficitul de aprovizionare cu motorină şi majorarea preţului şi a exprimat dorinţa Europei pentru o abordare coordonată în vederea reducerii preţurilor, potrivit Reuters și Agerpres.

Sefcovic le-a spus jurnaliştilor, în marja reuniunii miniştrilor Comerţului din G20, de la Milwaukee, că orice decizie de a restricţiona exporturile de motorină ar fi neaşteptată şi ar avea efecte negative asupra performanţei economice a Europei.

Reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, a declarat joi că a discutat cu unii omologi europeni despre necesitatea ca ţările europene să scoată motorină din rezervele lor de urgenţă.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a spus că unele ţări europene „stau pe rezerve de motorină, şi părerea noastră ar fi că probabil ar trebui să elibereze o parte din acestea dacă simt că există o creştere bruscă a preţurilor în Europa pentru că preţul este mai ridicat în Europa”.

Un raport publicat joi de Reuters arată că administraţia Trump a cerut Germaniei şi Franţei să scoată motorină din rezervele lor de urgenţă, pentru a contribui la calmarea preţurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicţie privind exporturile americane de motorină.

Întrebat despre acest raport, Greer a admis că a avut astfel de discuţii cu omologul său francez în Milwaukee.

„Am vorbit ieri cu omologul meu francez. O conversaţie foarte bună. Nici el, nici eu nu suntem miniştri ai Energiei, dar suntem miniştri ai Comerţului, aşa că l-am anunţat că aceasta este o idee pe care o avem în SUA. Ne-ar plăcea să avem un răspuns colaborativ la această problemă. Asta este ceea ce ne-am dori să se întâmple”, a afirmat Greer.

Informaţiile vin în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce preţurile în SUA, înainte de alegerile din noiembrie.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri presei că administraţia SUA se aşteaptă ca Europa să anunţe în curând noi livrări de motorină. „Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deşi lucrăm la reluarea acestora, şi am pierdut exporturile de motorină din China. Aşadar, există numeroase întreruperi”, a spus Chris Wright.

Un oficial de la Palatul Élysée a declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron şi Trump nu au discutat despre această problemă în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută, desfăşurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York. Totuşi, oficialul a declarat că Macron va convoca o videoconferinţă a liderilor din ţările G7 pentru a aborda problema creşterii preţurilor la combustibili şi a disponibilităţii globale a produselor rafinate, inclusiv coordonarea eliberării unor rezerve, în colaborare cu Agenţia Internaţională pentru Energie.

Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilul din SUA după interzicerea importurilor din Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, şi după ce conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat livrările din Orientul Mijlociu.

Editor : Ș.A.