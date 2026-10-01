Un bărbat cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, a fost arestat în legătură cu incidentul de la baza militară Fairford din Anglia

Un bărbat cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, a fost arestat sub suspiciunea de pregătire a unor acte teroriste în legătură cu incidentul de la RAF Fairford, a anunțat Poliția Antiteroristă din Marea Britanie, citată de BBC.

Individul în vârstă de 27 de ani a fost arestat în cartierul Westminster, Londra.

Un al doilea bărbat, cetățean britanic în vârstă de 26 de ani, a fost, de asemenea, interogat sub supraveghere, iar două proprietăți din zonă au fost percheziționate.

Cinci bărbați de circa 20 de ani care au fost arestați duminică în apropierea bazei aeriene rămân eliberați pe cauțiune de poliție. Poliția antiteroristă ia în considerare „toate unghiurile posibile - inclusiv implicarea unui stat străin”, a declarat coordonatorul național senior al forței, Vicki Evans.

Bărbații, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni legate de explozibili și, ulterior, de infracțiuni de terorism. Patru locuiesc în Westminster, iar unul în Camden, iar locuințele lor au fost percheziționate.

Aceștia au fost eliberați pe cauțiune luni, conform a ceea ce poliția a descris ca fiind o „decizie de anchetă” care a fost „bazată pe experiență și strategie”.

Poliția a declarat că a fost găsită o cantitate de benzină, dar niciun dispozitiv exploziv, în timpul perchezițiilor efectuate asupra dubelor din apropierea bazei, care a fost folosită ca punct de operațiuni avansate de către Forțele Aeriene Americane timp de decenii.

Editor : Ș.R.