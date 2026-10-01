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Incidentul FlyDubai: Un expert explică cum au devenit cabinele de pilotaj mai sigure, dar doar împotriva amenințărilor externe

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Boeing Emergency Landing
Cabina de pilotaj a unui Boeing 737 Max 9 Foto: Profimedia
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Din articol
Ce măsuri iau companiile aeriene pentru a preveni incidente de acest gen? Verificări înainte de angajare și verificări periodice Verificarea identității și accesul controlat Înarmarea echipajului de zbor Instruirea în domeniul securității Cabina de pilotaj securizată

Un incident în care, din informațiile disponibile, un pilot al companiei FlyDubai l-ar fi înjunghiat pe comandant cu intenția de a prăbuși un avion cu pasageri, în majoritate israelieni, a adus în prim-plan problema securității zborurilor. Relatările de presă arată că pasagerii din avion ar fi reușit să intre în cabina de pilotaj, imobilizându-l pe presupusul atacator înainte ca avionul să fie redirecționat în siguranță către o pistă din Arabia Saudită. Avioane de vânătoare israeliene au fost mobilizate ca răspuns la incident, scrie The Conversation, într-un articol în care Jeff Price, profesor de științe aeronautice și aerospațiale la Universitatea Metropolitană de Stat din Denver arată cum au evoluat procedurile și sistemele de siguranță în ceea ce privește cabinele de pilotaj ale avioanelor, mai ales după atacurile din 11 septembrie 2001.

Ce măsuri iau companiile aeriene pentru a preveni incidente de acest gen?

Pofesorul Jeff Price este expert în securitatea aviației, cu 40 de ani de experienț. Deși domeniulsău de expertiză îl constituie modul în care funcționează sistemul american,  o mare parte din măsurile adoptate în SUA după atacurile teroriste din 11 septembrie au fost implementate, într-o formă sau alta, ca bune practici la nivel mondial.

Atacurile din 2001 - în care teroriștii au luat cu asalt cabina de pilotaj a patru avioane de pasageri, prăbușind trei dintre ele asupra țintelor, iar al patrulea fiind doborât după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii - au determinat industria aeronautică din SUA și din întreaga lume să-și modifice protocoalele și măsurile de siguranță pentru a proteja cabina de pilotaj împotriva amenințărilor din exterior. Amenințările din interior rămân însă o problemă.

Iată cum companiile aeriene și autoritățile atenuează riscurile:

Verificări înainte de angajare și verificări periodice

Toți piloții și însoțitorii de zbor din SUA trebuie să treacă prin verificări ale cazierului judiciar și evaluări ale amenințărilor la adresa securității, pentru a se stabili dacă au fost condamnați pentru o infracțiune gravă sau dacă reprezintă, în alt mod, o potențială amenințare pentru aviație.

Aceste verificări sunt mai riguroase decât înainte de 11 septembrie, când piloții și personalul de cabină erau supuși doar unor verificări ale istoricului profesional.

Verificarea identității și accesul controlat

Toți membrii echipajului de zbor din SUA trebuie, de asemenea, să treacă printr-un proces de verificare a identității la angajare. Aceștia accesează aeroporturile printr-un punct de acces destinat membrilor echipajului. Deși acest lucru înseamnă că, din punct de vedere tehnic, ei ocolesc procesul de control al pasagerilor, membrii echipajului sunt supuși unor controale fizice aleatorii efectuate de Administrația pentru Securitatea Transporturilor.

Realitatea este că, dacă un membru al echipajului de zbor ar dori să comită o infracțiune, acesta ar putea avea deja accesul necesar, dar, la un moment dat, ultimul nivel de securitate constă în încrederea acordată persoanelor responsabile de avion.

Deși posibilitatea verificărilor aleatorii poate împiedica un membru al echipajului să dețină o armă, aceasta nu previne totuși toate încercările în cazul în care un membru al echipajului hotărât ar dori să comită un act de terorism. În 2015, de exemplu, pilotul unui zbor Germanwings l-a încuiat pe comandant în afara cabinei de pilotaj când acesta s-a dus la toaletă, apoi a prăbușit avionul în Alpii francezi.

Boeing Emergency Landing
Un lucrător de la întreținere întră în cabina de pilotaj a unui Boeing 737 Max 9 Foto: Profimedia

Înarmarea echipajului de zbor

Există, de asemenea, unii piloți care zboară cu arme de foc în cadrul programului „Federal Flight Deck Officer”, creat prin Legea privind Securitatea Internă din 2002 din SUA. Conform termenilor programului, Administrația Federală a Aviației (FAA) a certificat că piloții pot „utiliza arme de foc pentru a se apăra împotriva unui act de violență criminală și a pirateriei aeriene în timp ce se încearcă preluarea controlului asupra unei aeronave”. Pentru a fi eligibili, membrii echipajului de zbor trebuie să promoveze reevaluări semestriale privind utilizarea armelor de foc, să urmeze cursuri de instruire și să dețină un certificat medical.

Înainte de 11 septembrie, piloții și însoțitorii de zbor nu erau supuși unor controale de securitate similare celor ale pasagerilor, iar programul „Federal Flight Deck Officer” nu exista.

Instruirea în domeniul securității

Reglementările actuale ale TSA impun instruirea periodică în domeniul securității pentru membrii echipajului de zbor și ai echipajului de cabină, care include instruire în autoapărare și exerciții privind modul de gestionare a unei deturnări.

Aceasta diferă de instruirea de dinainte de 11 septembrie, când membrii echipajului învățau cum să se supună deturnatorilor. Acum, accentul se pune pe rezistența activă și apărarea cabinei de pilotaj.

Cabina de pilotaj securizată

Înainte de 11 septembrie, ușile cabinei de pilotaj erau adesea la fel de fragile ca ușile toaletelor. După atac, ușile cabinei de pilotaj au fost fortificate pentru a oferi o barieră semnificativă împotriva oricărei persoane din afara cabinei care ar încerca să pătrundă înăuntru. În cazul zborului FlyDubai FZ1073, s-a raportat că căpitanul rănit a reușit să deblocheze ușa, permițând pasagerilor să intre.

Avioanele noi din SUA trebuie, de asemenea, să dispună de o barieră fizică secundară care să protejeze cabina de pilotaj atunci când ușa acesteia este deschisă.

Dar acest lucru nu ajută cu nimic dacă un criminal sau un terorist se află deja în interiorul cabinei de pilotaj. Adevărul este că majoritatea măsurilor de securitate vizează împiedicarea accesului pasagerilor în cabina de pilotaj, iar foarte puține măsuri sunt luate pentru a împiedica piloții cu intenții criminale să preia controlul asupra avionului.

Istoric, acest lucru s-a întâmplat, dar nu foarte des și nu suficient de des încât cineva să fi găsit o modalitate de a împiedica producerea sa.

Poți plasa un agent de securitate aeriană în cabina de pilotaj, dar ce se întâmplă dacă și acesta este compromis? La un moment dat, trebuie să ai încredere în oameni, iar sistemul american se bazează în mare măsură pe acest principiu.

Editor : B.E.

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