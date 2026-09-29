O femeie de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, între care un copil, au fost rănite într-un atac produs într-o şcoală din Staskov, în nord-estul Slovaciei, informează marţi salvatorii, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Victima a murit în urma rănilor cu cuţitul suferite în zona pieptului, au precizat salvatorii, adăugând că o femeie de 44 de ani şi un copil, aflat în stare critică, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

Potrivit media locale, atacul ar fi fost comis de elev.

Poliția investighezează circumstanțele atacului de la școală. Un motiv nu a fost stabilit oficial.

Ministrul slovac al Educației, Tomas Drucker, a declarat că ministerul oferă asistență și sprijin profesional școlii. El a îndemnat publicul să evite răspândirea informațiilor neverificate și să respecte viața privată a copiilor și a familiilor acestora.

Editor : C.L.B.