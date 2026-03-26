Criza Ormuz nu e doar despre benzină. E și despre gazul din iarna viitoare

România poate contribui semnificativ la securitatea energetică a Europei în criza gazului declanșată de tensiunile din Ormuz. Când spunem "criza Ormuz", cei mai mulți oameni se gândesc la prețul benzinei. E un reflex pe care îl putem înțelege - crizele energetice anterioare au lăsat această amprentă în memoria colectivă. Dar, pentru Europa, criza din această primăvară implică atât petrol, cât și gaz. Această distincție nu e un detaliu tehnic. E diferența dintre un șoc de preț accentuat și riscuri de aprovizionare mai pronunțate în privința gazului.

De ce petrolul e o problemă serioasă, dar nu catastrofală

Da, prețul petrolului a explodat. Brent a depășit 100 de dolari pe baril pe 8 martie - prima oară în patru ani - atingând un vârf de 126 de dolari, înainte de a oscila violent în funcție de semnalele din negocierile americano-iraniene. La momentul scrierii acestui editorial, prețul rămâne cu peste 50% mai mare față de nivelul de dinaintea conflictului. România plătește și ea acest preț, ca toată Europa - producția noastră internă de țiței e în declin natural, importurile cresc, iar prețul global nu îl controlează nimeni din această parte a lumii.

Dar, la petrol, Europa are instrumente. Norvegia, Statele Unite și Kazahstanul acoperă împreună aproape 42% din importurile europene de petrol - Golful Persic reprezintă o fracțiune de 6-9%, nu coloana vertebrală. IEA a coordonat cea mai mare eliberare de rezerve strategice din istorie - 400 de milioane de barili din 32 de țări. Există rute alternative prin conductele saudite și emirateze. Prețul rămâne ridicat, economia suferă, consumatorii plătesc mai mult la pompă. E dureros. Dar Europa nu rămâne fără petrol fizic.

La gaz, situația e fundamental diferită.

Criza gazului: impact real, greu de gestionat pe termen scurt

Pe 1-2 martie 2026, drone iraniene au lovit facilitățile QatarEnergy de la Ras Laffan - cel mai mare hub de LNG din lume. QatarEnergy a declarat forță majoră pentru unele contracte, afectând aproximativ 17% din producția sa de LNG. A doua zi, prețul european al gazului a înregistrat un salt major (de până la 40% într-o singură zi), TTF-ul ajungând la peste 60 de euro pe MWh - cel mai mare nivel de la criza rusă din 2022.

Spre deosebire de petrol, LNG-ul nu are substitute rapide. Lanțurile de aprovizionare sunt extrem de specializate - facilități de lichefiere, tancuri criogenice și terminale de recepție trebuie să funcționeze sincronizat. Nu poți înlocui Qatarul cu o altă sursă în câteva săptămâni. Estimările tehnice spun că repararea completă a instalațiilor de la Ras Laffan ar putea dura între trei și cinci ani.

Europa intră în sezonul de reumplere a stocurilor cu rezerve la cel mai scăzut nivel din ultimii ani - aproximativ 30% din capacitate după iarna 2025-2026. Tocmai sursa care trebuia să le completeze a dispărut. Alte surse (SUA, Australia) pot compensa parțial gazul din Qatar.

Efectele s-au propagat rapid dincolo de piețele energetice: prețurile mari la gaz alimentează inflația, BCE a amânat reducerile de dobândă și a revizuit în sus prognozele pentru 2026. În industrie, facturile cresc, iar producătorii transferă costurile mai departe (până la 30%). Dacă blocada persistă până în vară, economiile intensive în energie riscă o recesiune tehnică. Nu e un scenariu ipotetic. E un risc real.

La petrol, Europa plătește prețul războiului fără a rămâne fără combustibil. La gaz, riscă prețuri mai mari și presiuni asupra aprovizionării.

România nu e nici ea complet ferită

Să fiu direct: România nu e o insulă de prosperitate în această criză. Plătim și noi prețul global al petrolului. La gaz stăm structural mai bine decât aproape orice vecin european - suntem al doilea producător din UE, cu depozite umplute la intrarea în iarnă. Dar ianuarie 2026, cea mai rece lună din ultimii nouă ani, a arătat și limitele acestei poziții: importurile au explodat, iar depozitele s-au golit rapid. România a intrat în criza Ormuz cu rezervele pe jumătate consumate și cu producția internă în declin natural. Avem resurse. Ne lipsește volumul.

Ce avem însă, și Europa nu are în altă parte, este Neptun Deep.

Când am fost ministru al Energiei, am susținut acest proiect la fiecare negociere de la Bruxelles. Am repetat până la saturație că gazul din Marea Neagră nu este doar un interes național românesc. Este un activ european de securitate energetică. Proiectul avansează - primele extracții sunt așteptate la finalul acestui an sau la începutul anului viitor, iar producția la scară comercială va intra în sistem din 2027. Din 2027, producția anuală a României se va dubla, de la circa 8-10 miliarde de metri cubi la 18-20 de miliarde. România va deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Infrastructura de bază există. Conducta Tuzla-Podișor, coloana vertebrală care aduce gazul din largul Mării Negre în sistemul național, a fost finalizată și presurizată. Interconectorul cu Ungaria a fost extins tocmai în anticiparea acestor fluxuri.

Criza Ormuz nu a creat această oportunitate. A scos-o din categoria "important pe termen lung" și a mutat-o în categoria "urgent acum".

Neptun Deep – o oportunitate strategică pentru România și Uniunea Europeană

Criza Ormuz schimbă calculul politic. Ceea ce părea o decizie de business cu orizont de câțiva ani - cui vindem gazul, în ce proporții, prin ce contracte - devine acum o decizie de securitate națională și europeană cu termen imediat. Statul român are drept de preempțiune la achiziția gazului din Marea Neagră. Trebuie să știe ce face cu el. Infrastructura de transport există, contractele comerciale sunt în curs, dar arhitectura strategică - cât rămâne în România, cât merge spre Europa, prin ce mecanisme și în ce condiții - nu e clarificată. Aceasta e urgența reală pe care criza Ormuz o pune pe masa guvernului de la București și a instituțiilor europene, deopotrivă.

O Europă care vrea să iasă din dependența de o singură sursă nu poate fi salvată doar prin rezerve strategice și renegocieri de urgență. Are nevoie de gaz nou, dintr-o sursă sigură, din interiorul granițelor sale. Acel gaz există. E în Marea Neagră. E românesc.

Strâmtoarea Ormuz ne-a dat un răspuns pe care Europa nu îl mai poate ignora. România are Neptun Deep. Ce facem cu el - dacă îl transformăm într-un argument strategic la masa deciziilor europene și dacă știm să îl valorificăm în economia națională - e întrebarea la care guvernul de la București trebuie să răspundă acum.