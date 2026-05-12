Live TV

Ben Hodges: Războiul din Iran este „o catastrofă pentru SUA”. Europenii trebuie să găsească o modalitate de a ajuta

Data actualizării: Data publicării:
gen american ben hodges
Generalul (r) Ben Hodges: FOTO: Profimedia Images

Operațiunea Epic Fury din Iran este una dintre cele mai grave erori strategice din ultimele decenii, spune Ben Hodges, fostul comandant al Armatei SUA în Europa. „Nu am văzut niciodată o situație atât de gravă”, spune generalul, care se află zilele acestea în București.

„Ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz chiar acum este o catastrofă pentru Statele Unite. Este una dintre cele mai grave erori strategice pe care le-am făcut în ultimele decenii, nu doar pentru că am făcut-o fără a consulta vreun aliat, ci și pentru că nu am avut niciodată un obiectiv clar definit. Justificarea pentru a merge acolo s-a schimbat de mai multe ori în ultimele săptămâni”, a spus Hodges.

„Așa că acum președintele (american Donald Trump, n.r.) își dorește cu disperare să iasă din această situație. Caută o modalitate de a declara victoria și de a se retrage, iar iranienii nu-i permit să facă asta. Așa că cred că suntem blocați cu asta o vreme”, a adăugat el.

„Acum, cred că europenii, în ciuda faptului că Statele Unite nu s-au consultat, au considerat ca garantat că vom primi sprijin sau vom putea zbura în și din bazele aeriene spaniole și italiene, ceea ce a fost greșit. Este încă în interesul Europei ca Strâmtoarea să fie deschisă și ca Iranul să nu aibă o armă nucleară. Și, indiferent de cum am ajuns acolo, suntem acolo. Și cred că țările europene vor trebui să găsească o modalitate de a ajuta la rezolvarea acestei încurcături”, a mai spus generalul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
3
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
Digi Sport
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan explică de ce folosește termenul „prooccidental” și nu „proeuropean”
Natanz nuclear site
Iranul amenință că va îmbogăţi uraniul până la 90% dacă este atacat din nou
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump spune că ia „serios” în calcul transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat american
stramtoarea ormuz din satelit randare 3D
Marina iraniană susține că a interceptat o navă de război americană care încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz
Presedintele Romaniei il primeste pe premierul slovac Robert Fico la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026.
Nicușor Dan: Nu e vorba de o alegere între UE și SUA. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Theodor Stolojan: Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția. Există...
intrarea in sala CCR
Avocatul Poporului a atacat la CCR ultima ordonanță de urgență...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”. Ce...
Irineu Darau
Darău, despre controversele din jurul OUG privind SAFE: „Nu este...
Ultimele știri
Întâlnire PNL - USR înainte de consultările de la Cotroceni
Schimbări în transportul public pentru concertul Metallica. Şase linii vor fi deviate temporar, cinci vor avea program prelungit
Rogobete, despre cazul bebeluşului mort la Polizu: „Cunosc situaţia, mi-a fost sesizată când eram ministru. Am trimis Corpul de control
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale...
Adevărul
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta...
Pro FM
George Burcea, reacție după ce a fost acuzat că a ironizat-o pe Andreea Bălan chiar în ziua nunții ei: "Îmi...
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Ce înseamnă, de fapt, un premier tehnocrat și cum poate apărea un guvern tehnocrat în România. De ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
De la livrator de pizza la câștigător de Oscar. Rami Malek împlineşte 45 de ani. Ce a păstrat după „Bohemian...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...