Ben Hodges: Războiul din Iran este „o catastrofă pentru SUA”. Europenii trebuie să găsească o modalitate de a ajuta

Operațiunea Epic Fury din Iran este una dintre cele mai grave erori strategice din ultimele decenii, spune Ben Hodges, fostul comandant al Armatei SUA în Europa. „Nu am văzut niciodată o situație atât de gravă”, spune generalul, care se află zilele acestea în București.

„Ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz chiar acum este o catastrofă pentru Statele Unite. Este una dintre cele mai grave erori strategice pe care le-am făcut în ultimele decenii, nu doar pentru că am făcut-o fără a consulta vreun aliat, ci și pentru că nu am avut niciodată un obiectiv clar definit. Justificarea pentru a merge acolo s-a schimbat de mai multe ori în ultimele săptămâni”, a spus Hodges.

„Așa că acum președintele (american Donald Trump, n.r.) își dorește cu disperare să iasă din această situație. Caută o modalitate de a declara victoria și de a se retrage, iar iranienii nu-i permit să facă asta. Așa că cred că suntem blocați cu asta o vreme”, a adăugat el.

„Acum, cred că europenii, în ciuda faptului că Statele Unite nu s-au consultat, au considerat ca garantat că vom primi sprijin sau vom putea zbura în și din bazele aeriene spaniole și italiene, ceea ce a fost greșit. Este încă în interesul Europei ca Strâmtoarea să fie deschisă și ca Iranul să nu aibă o armă nucleară. Și, indiferent de cum am ajuns acolo, suntem acolo. Și cred că țările europene vor trebui să găsească o modalitate de a ajuta la rezolvarea acestei încurcături”, a mai spus generalul.

Editor : M.B.