Ce i-a promis Vladimir Putin lui Robert Fico la întâlnirea de la Kremlin

Vladimir Putin și Robert Fico. Foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus prim-ministrului slovac Robert Fico, la o întâlnire pe care au avut-o la Kremlin sâmbătă, că Rusia va face tot posibilul pentru a satisface cererea de energie a Slovaciei, relatează Reuters.

Slovacia se numără printre puţinele ţări din Europa care încă mai cumpără petrol şi gaze din Rusia. Slovacia primeşte petrol rusesc prin conductele Drujba construite de sovietici, în timp ce gazul natural din Rusia ajunge acolo prin conducta TurkStream.

Fico a sosit la Moscova pentru festivităţile care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Vom face totul pentru a satisface nevoile Slovaciei în materie de resurse energetice”, i-a spus Putin lui Fico, în comentarii difuzate la televiziunea naţională. 

Premierul slovac a ales să nu participe la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie, deşi presa de stat rusă a relatat anterior că Fico urma să participe la paradă.

Slovacia, membră a UE, a căutat să menţină legături politice cu Rusia şi a susţinut că ar fi prea costisitor să renunţe la aprovizionarea din Rusia după ce şi-a construit infrastructura în jurul acesteia.

Editor : C.S.

