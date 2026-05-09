Companiile care câștigă miliarde de dolari de pe urma războiului din Iran. Patru sectoare cu profituri uriașe și rapide

În timp ce oamenii din întreaga lume își calculează mai atent cheltuielile, din cauza războiului din Iran, unele companii au calculat în schimb profituri uriașe, relatează BBC.

Incertitudinea declanșată de conflict și de blocajul din Strâmtoarea Ormuz duce la creșterea costului vieții și afectează bugetele firmelor, familiilor și guvernelor.

Însă, în timp ce unele companii au fost împinse în pragul falimentului, altele, ale căror afaceri principale sunt mai profitabile în timp de război sau care beneficiază de prețurile volatile la energie, au înregistrat câștiguri record.

Iată câteva dintre sectoarele și companiile care câștigă miliarde din conflictul din Orientul Mijlociu:

1. Petrol și gaze

Cel mai mare impact economic al războiului de până acum a fost o creștere a prețurilor la energie. Aproximativ o cincime din petrolul și gazele din lume sunt transportate prin Strâmtoarea Oormuz, dar aceste transporturi s-au oprit efectiv la sfârșitul lunii februarie.

Rezultatul a fost o creștere abruptă de prețuri pe piețele energetice, iar unele dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din lume au avut de câștigat.

Principalii beneficiari au fost giganții petrolieri europeni, care au filiale comerciale, astfel încât au putut profita de fluctuațiile bruște ale prețurilor, sporindu-le profiturile.

Profiturile BP au crescut de peste două ori, ajungând la 3,2 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului, după ceea ce BP a numit o performanță „excepțională” în divizia sa comercială.

Shell a depășit, de asemenea, așteptările analiștilor, raportând o creștere a profiturilor în primul trimestru la 6,92 miliarde de dolari.

Un alt gigant internațional, TotalEnergies, a înregistrat o creștere a profiturilor cu aproape o treime, la 5,4 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2026, determinată de volatilitatea piețelor de petrol și energie.

Giganții americani ExxonMobil și Chevron au înregistrat o scădere a câștigurilor față de aceeași perioadă a anului trecut, din cauza blocajului aprovizionării din Orientul Mijlociu, dar ambii au depășit previziunile analiștilor și se așteaptă ca profiturile lor să crească pe parcursul anului, prețul petrolului fiind încă semnificativ mai mare decât atunci când a izbucnit războiul.

2. Marile bănci

Unele dintre cele mai mari bănci au înregistrat, de asemenea, creșteri de profit în timpul războiului din Iran.

Divizia de tranzacționare a JP Morgan a înregistrat venituri record de 11,6 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului 2026, ajutând banca să obțină al doilea cel mai mare profit trimestrial din istoria sa.

Și pentru celelalte bănci din grupul celor „Șase Mari” - care includ Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs și Wells Fargo, precum și JP Morgan – profiturile au crescut substanțial în primul trimestru al anului.

În general, băncile au raportat profituri de 47,7 miliarde de dolari pentru primele trei luni ale anului 2026.

„Volumele mari de tranzacționare au adus câștiguri băncilor de investiții, în special pentru Morgan Stanley și Goldman Sachs”, a declarat Susannah Streeter, strateg șef de investiții la Wealth Club.

Principalii creditori de pe Wall Street au fost stimulați de o creștere a cererii de tranzacționare, investitorii grăbindu-se să renunțe la acțiunile și obligațiunile mai riscante și să-și investească banii în active considerate mai sigure. Volumele tranzacțiilor au fost, de asemenea, crescute de investitorii care doresc să profite de volatilitatea piețelor financiare.

„Volatilitatea declanșată de război a dus la o creștere a tranzacțiilor, deoarece unii investitori au vândut acțiuni de teama unei escaladări, în timp ce alții au cumpărat acțiunile în scădere, contribuind la alimentarea unei reveniri”, a adăugat Streeter.

3. Apărarea

Unul dintre primii beneficiari ai oricărui conflict este sectorul apărării, potrivit lui Emily Sawicz, analist senior la RSM UK.

„Conflictul a accentuat lacunele în capacitatea de apărare aeriană, accelerând investițiile în apărare antirachetă, sisteme antidrone și echipamente militare în Europa și SUA”, a declarat ea pentru BBC.

Pe lângă faptul că a subliniat importanța firmelor de apărare, războiul creează nevoia ca guvernele să își refacă stocurile de arme, stimulând cererea.

BAE Systems, care produce inclusiv componente pentru avioane de vânătoare F35, a declarat într-un comunicat de presă publicat joi că se așteaptă la o creștere puternică a vânzărilor și a profiturilor în acest an.

Compania a menționat „amenințări la adresa securității” tot mai mari din întreaga lume, care cresc cheltuielile guvernamentale pentru apărare, ceea ce a creat, la rândul său, un „fundal de susținere” pentru companie.

Lockheed Martin, Boeing și Northrop Grumman, trei dintre cei mai mari contractori din domeniul apărării din lume, au raportat fiecare un volum record de comenzi în așteptare la sfârșitul primului trimestru al anului 2026.

Însă acțiunile firmelor de apărare, care au crescut brusc în ultimii ani, au scăzut de la mijlocul lunii martie, pe fondul temerilor că sectorul este supraevaluat.

4. Energia regenerabilă

Conflictul a evidențiat, de asemenea, necesitatea diversificării energetice pentru a scăpa de dependența de combustibilii fosili, a spus Streeter.

Acest lucru a „amplificat interesul pentru sectorul energiei regenerabile” chiar și în SUA, a spus ea, unde administrația Trump a încurajat o utilizare mai mare a combustibililor fosili.

În contextul actual, investițiile în energie regenerabilă sunt considerate din ce în ce mai importante pentru stabilitate și rezistență la șocuri.

O firmă care a fost stimulată este NextEra Energy, cu sediul în Florida, ale cărei acțiuni au crescut cu 17% până acum în acest an.

Giganții danezi ai energiei eoliene Vestas și Orsted au raportat, de asemenea, profituri în creștere, subliniind modul în care consecințele războiului din Iran stimulează și firmele de energie regenerabilă.

În Marea Britanie, Octopus Energy a declarat recent pentru BBC că războiul a provocat o „creștere uriașă” a vânzărilor de panouri solare și pompe de căldură, vânzările de panouri solare crescând cu 50% de la sfârșitul lunii februarie.

Creșterea prețurilor la benzină a stimulat, de asemenea, cererea de vehicule electrice, iar producătorii chinezi au profitat cel mai mult de această oportunitate.

Editor : Monica Bonea