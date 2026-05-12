„Numărul de cazuri va crește”. Avertismentul OMS privind infectările cu hantavirus

Data publicării:
Italy: Illustration Hantavirus
Sursa foto: Profimedia Images

Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus, care poate fi mortal. „Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății.

Hantavirusul a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră Hondius, a spus el. Potrivit acestuia, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus Andes, însă virusul rămâne contagios, deoarece pasagerii au intrat în contact activ. Perioada de incubație a bolii este de șase până la opt săptămâni. Este vorba despre o tulpină rară a virusului Andes — o variantă a hantavirusului, capabilă să se transmită de la om la om prin contact strâns. Rata de mortalitate a infecției poate ajunge la 40%.

În urma focarului de hantavirus de pe vas, au decedat trei persoane — un cuplu din Olanda și o cetățeană germană. Printre cei îmbolnăviți se află cetățeni din Marea Britanie, Olanda, Elveția, SUA, Franța și Spania. În total, la bord se aflau aproximativ 150 de persoane din 23 de țări — turiști, membri ai echipajului și personalul expediției. Peste 100 de persoane au fost plasate în carantină, inclusiv pasageri, echipaj și persoanele care au intrat în contact cu aceștia.

Evacuarea pasagerilor de pe insula spaniolă Tenerife a fost însoțită de măsuri de securitate fără precedent: pasagerii au fost conduși de pe navă în grupuri mici, purtând costume de protecție, măști și aparate de respirat, iar înainte de îmbarcarea în avioane au fost dezinfectați cu o soluție dezinfectantă chiar pe pista de decolare. La operațiune au participat peste 20 de state. Cu toate acestea, nu s-a putut evita apariția unor erori. 12 angajați ai centrului medical universitar Radboudumc (Olanda) au fost trimiși în carantină după ce au intrat în contact cu unul dintre pasagerii evacuați. Clinica a informat că angajații nu au respectat protocoalele stricte privind manipularea probelor de sânge și urină ale pacientului.

Focarul de boală a izbucnit în timpul unei croaziere de explorare care a pornit pe 1 aprilie din orașul Ushuaia spre Antarctica. Organizația Mondială a Sănătății consideră că sursa virusului este legată de o groapă de gunoi din sudul Argentinei, unde virusul se răspândește prin intermediul rozătoarelor. Se presupune că primul bolnav — un cetățean în vârstă din Țările de Jos — s-a infectat încă în timpul călătoriei prin Argentina, Chile și Uruguay, înainte de a se îmbarca pe navă.

Sergei Netesov, virusolog și șef de laborator la Universitatea de Stat din Novosibirsk, consideră situația neobișnuită. „Până la acest incident de pe vasul de croazieră, se considera că transmiterea de la om la om a acestui virus este un eveniment foarte rar, care apare în situații excepționale, când oamenii au contacte foarte strânse. Dar se pare că acum hantavirusul a început să se transmită mai ușor”, a declarat el.

Editor : A.R.

