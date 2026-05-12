Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că toate partidele, inclusiv AUR, vor fi invitate la consultările oficiale de la Cotroceni. Șeful statului a spus că va chema joi sau luni formațiunile politice parlamentare la consultări la Cotroceni și a lăsat deschisă și varianta unui premier tehnocrat.

Întrebat dacă mai este o variantă de nominalizare pentru funcția de prim-ministru, inclusiv numele lui Ilie Bolojan, președintele a precizat că prioritatea sa este existența unei majorități parlamentare clare.

„Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are negociată o majoritate. Așa cum văd din discuțiile preliminare, dacă partidele – și mă aștept să își păstreze opțiunile expuse în spațiul public – de fapt variante de Guvern cu majoritate în Parlament sunt puține. Și eu nu o să fac experimente, să propun premier și să vedem dacă există sau nu majoritate. Vreau să obținem o propunere de premier, bineînțeles cu programe, care să strângă o majoritate în Parlament”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a atras atenția să nu fie confundată dezbaterea politică internă cu direcția strategică a României care va rămâne una europeană, cu Statele Unite și cu NATO. El a asigurat că în viitoarea majoritate parlamentară care va da Guvernul nu vor exista forțe antioccidentale.

„Noi avem o intensă dezbatere politica internă, toată lumea are o opinie. Foarte bine. E democrație, însă rugămintea e să nu suprapunem asta peste direcția strategică a României. România continuă să aibă o direcție europeană, cu Statele Unite, o atitudine corectă în cadrul NATO. Absolut nimic nu s-a schimbat și nu este deloc normal și productiv să amestecăm debaterea poltică internă cu această dezbatere strategică. Deci nimic nu s-a schimbat cu dezbaterea strategică și nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale”, a punctat Nicușor Dan.

Toate partidele, chemate la consultări, inclusiv AUR

Întrebat dacă va accepta un guvern din care să facă parte AUR și dacă această formațiune va fi invitată la consultări, președintele a invocat prevederile constituționale.

„Evident, la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a afirmat șeful statului.

Chestionat când va convoca partidele la consultări, Nicușor Dan a răspuns că joi sau luni.

„Este o negociere în care fiecare dintre părți are condiții, parte din ele sunt discutabile, altele sunt nediscutabile. Am încercat să spun că nu vom face experimente, adică vom duce aceste negocieri cât este nevoie astfel încât să avem garanția că prim-ministrul desemnat va avea votul în parlament. Există rezonabilitate de toate părțile”, a ma spus el.

Interimat al Guvernului Bolojan de peste 45 de zile nu e exclus

Președintele României a adăugat că exclude în continuare scenariul alegerilor anticipate.

El a mai precizat că nu exclude varianta unui interimar mai lung de 45 de zile a Guvernului Bolojan.

„Nu exclud nicio variantă în momentul acesta, însă pentru România e mai bine ca această criză să se termine cât mai repede”, a explicat Nicușor Dan, întrebat dacă interimatul Guvernului Bolojan ar putea depăși perioada de 45 de zile.

Premier tehnocrat, „un scenariu care are șanse”

Președintele nu a exclus nici varianta unui premier tehnocrat, însă a precizat că o astfel de opțiune depinde de formarea unei majorități parlamentare.

„Este un scenariu care are șanse. În mintea mea da. Nu le-am avansat. Voi avansa în momentul în care va exista o formulă majoritară pentru asta”, a spus Nicușor Dan.

Consultările oficiale urmează să fie anunțate în perioada următoare, în funcție de calendarul politic și de negocierile dintre partide.

