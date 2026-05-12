Nicușor Dan explică de ce folosește termenul „prooccidental” și nu „proeuropean”

Președintele Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan spune că termenul „prooccidental” include cei trei piloni de politică externă ai României - Europa, SUA și NATO, așa cum sunt ei stabiliți în Strategia de Apărare a României. Declarația vine după ce în spațiul public au apărut speculații privind motivul pentru care Dan folosește termenul „proocidental și nu „proeuropean”.

„Abordarea strategică a României față de politica externă a rămas neschimbată, iar discuțiile interne intense din această perioadă nu afectează în niciun fel pilonii fundamentali pe care ne-am bazat timp de decenii – Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO. Termenul „prooccidental” integrează acești trei piloni ai politicii externe a României”, a scris Dan pe platforma X.

El adaugă că „această predictibilitate asumată de România timp de peste 20 de ani a reprezentat unul dintre avantajele competitive majore ale țării noastre”.

„De aceea, mesajul meu ferm este acesta: dezbaterea politică internă este specifică democrației, dar în niciun moment nu sunt puse sub semnul întrebării orientarea noastră europeană, relația cu Statele Unite și o poziție corectă în cadrul NATO. Prin urmare, nu există nicio șansă ca forțe antioccidentale să existe în viitoarea majoritate” guvernamentală, a subliniat președintele.

El mai spune că „pentru România, nu este vorba de a alege între acești piloni strategici, ci de a realiza cea mai bună compatibilitate posibilă. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO devine mai puternic; cu cât NATO este mai puternic, cu atât Europa devine mai puternică”.

„Interesul României este ca Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele”, a adăugat Dan.

Editor : M.B.

