Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) reprezintă elementul central al NextGenerationEU și un instrument vital menit să relanseze activitatea economică a Uniunii Europene și să susțină o redresare mai eficientă în urma provocărilor fără precedent generate de pandemia de COVID-19.

Planul național de redresare și reziliență al României (PNRR) reprezintă o oportunitate istorică de reformare și modernizare a României cu accent pe 16 componente diferite, de la educație la sănătate, de la transporturi la împăduriri, de la digitalizare la producția de energie verde șamd. Plățile PNRR sunt strâns legate de performanță, sprijinul financiar fiind condiționat de îndeplinirea jaloanelor și a țintelor incluse în plan.

În total, România beneficiază de o alocare de 28.5 miliarde de euro pentru implementarea a 111 investiții și 66 reforme până în anul 2026. Până în acest moment, România a încasat deja 9.06 miliarde de euro, corespunzători pre-finanțării și primelor două cereri de plată.

MRR funcționează pe baza premisei că statele membre transmit cereri de plată în urma implementării reformelor și a investițiilor incluse în planurile lor de redresare și reziliență. Aceste cereri, care pot fi transmise Comisiei Europene de maxim două ori pe an, inițiază un proces riguros de evaluare pentru a stabili măsura în care au fost îndeplinite jaloanele și țintele specificate în decizia de punere în aplicare a Consiliului (document care detaliază în amănunt în ce constă implementarea fiecărui jalon și a fiecărei ținte).

Jaloanele și țintele reprezintă indicatori esențiali ai progresului implementării PNRR: jaloanele reflectă realizările calitative (ex: aprobarea unui act normativ, a unei strategii etc.), iar țintele reflectă obiective cantitative (ex: număr de clase dotate cu mobilier, unități de învățământ profesional și tehnic dotate cu laboratoare de informatică, număr de kilometri de autostradă construiți etc.).

În general, Comisia Europeană are la dispoziție două luni pentru a evalua o cerere de plată. În cazul în care evaluarea Comisiei este favorabilă, aceasta solicită un aviz din partea Consiliului, prin intermediul Comitetului Economic și Financiar (CEF), ceea ce oferă tuturor statelor membre posibilitatea de a evalua îndeplinirea țintelor și a jaloanelor incluse în cererea de plată. Această etapă trebuie finalizată în termen de patru săptămâni. Ulterior, Comisia procedează la plata fondurilor, sub rezerva procedurii de examinare.

Transparența este esențială în acest proces, iar Comisia va transmite Parlamentului European constatările sale preliminare cu privire la îndeplinirea obiectivelor naționale, atunci când le prezintă Comitetului Economic și Financiar. În esență, plățile efectuate în cadrul MRR sunt condiționate de cereri specifice, promovând responsabilitatea și asigurând faptul că fondurile sunt direcționate către îndeplinirea jaloanelor și a țintelor stabilite.

Pe măsură ce statele membre implementează reformele și investițiile și depun cereri de plată, acestea își consolidează reziliența economică de durată.

În data de 15 decembrie România a trimis cea de-a treia cerere de plată în valoare de 2.03 miliarde de euro, ce include 74 de ținte și jaloane care acoperă reforme și investiții importante în domenii precum energie, eficiența energetică a clădirilor, mobilitate sustenabilă, transformare digitală, buna guvernanță, managementul apelor, împăduriri, turism și cultură, sănătate, sistem fiscal și pensii, educație, justiție, anticorupție și sprijin pentru sectorul privat.

Pentru mai multe informații privind modalitatea de evaluare a cererilor de plată în cadrul MRR puteți accesa link-ul următor Q&A. Totodată, mai multe informații despre PNRR se găsesc la următorul link.

Drumul către redresarea economică este un efort comun, iar Mecanismul de redresare și reziliență reprezintă o sursă de speranță și oportunitate pentru viitorul Europei!