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News Alert A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în două zile consecutive. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
F-16 Romania
Foto: Profimedia
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Din articol
Mesaj RO-Alert în Tulcea

O nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață de un pilot român de F-16, a anunțat președintele Nicușor Dan. Este vorba despre o dronă interceptată în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe, în proximitatea graniței cu Ucraina. Este al doilea incident în două zile consecutive, după ce vineri același pilot a doborât deasupra județului Buzău o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a scris Nicușor Dan sâmbătă dimineață, într-un mesaj pe Facebook.

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Potrivit MApN, drona a fost detectată la ora 08:22 de radarele militare.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, precizează MApN.

Tot MApN a precizat că drona a fost doborâtă de același pilot care a doborât vineri drona Shahed în județul Buzău.

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Mesaj RO-Alert în Tulcea

Locuitorii din Tulcea au primit, sâmbătă, un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sfătuiţi să se adăpostească.

Mesajul transmis populaţiei precizează: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 minute”.

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT transmis de autorităţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.

Citește și: Primul mesaj al ministrului interimar al Apărării după doborârea celei de-a doua drone în spațiul aerian al României

Editor : Bogdan Păcurar

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