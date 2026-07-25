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O bombă cu explozibil militar, descoperită înainte de un posibil atentat în Irlanda de Nord. O studentă la Drept, pusă sub acuzare

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Isobella Perrie Sullivan
Isobella Perrie Sullivan. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Bomba, interceptată în urma unei operațiuni a serviciilor „Era o bombă funcțională” Anchetatorii avertizează asupra nivelului ridicat de pregătire Suspecta rămâne în arest preventiv

O studentă la Drept, în vârstă de 25 de ani, a fost pusă sub acuzare în legătură cu o bombă „extrem de semnificativă” interceptată în apropierea frontierei dintre Regatul Unit şi Irlanda de Nord, scrie The Guardian.

Isobella Perrie Sullivan, din Clane, comitatul Kildare, a fost inculpată pentru deţinere de explozibili, în cadrul unei şedinţe speciale a Tribunalului Districtual din Trim, desfăşurată vineri seară.

An Garda Síochána (poliţia irlandeză) a anunţat într-un comunicat că o a doua persoană, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, arestat în cadrul anchetei, rămâne în detenţie în legătură cu infracţiuni împotriva securităţii statului.

Bomba, interceptată în urma unei operațiuni a serviciilor

Cei doi au fost arestaţi după ce poliţiştii irlandezi care vizau grupările republicane disidente au interceptat un vehicul despre care se presupune că transporta dispozitivul exploziv, în urma unor informaţii obţinute prin activităţi de informaţii.

Membrii Unităţii Speciale de Detectivi din cadrul An Garda Síochána au oprit vehiculul care circula pe drumul naţional N2, la sud de Carrickmacross, în comitatul Monaghan, miercuri după-amiază.

Dezvăluind vineri detalii despre operaţiune, surse din Garda au afirmat că bomba era „foarte sofisticată”, complet asamblată şi pregătită pentru utilizare. Aceasta conţinea o sursă de alimentare, un detonator şi explozibili de uz militar despre care anchetatorii cred că erau Semtex.

Surse din domeniul securităţii au declarat că utilizarea probabilă a dispozitivului era ca bombă plasată sub un autovehicul, într-un atac care urma să fie comis în Irlanda de Nord.

Garda a solicitat sprijinul echipei de neutralizare a muniţiilor explozive din cadrul Forţelor de Apărare Irlandeze, care a examinat vehiculul la sud de Carrickmacross.

„Era o bombă funcțională”

Comisarul Garda, Justin Kelly, a confirmat detaliile operaţiunii în timpul unei conferinţe de presă organizate vineri, cu ocazia unei ceremonii de absolvire a noilor poliţişti în comitatul Tipperary.

„Ca să fie foarte clar, ceea ce am descoperit reprezintă o captură extrem de importantă”, a spus el. „Era un dispozitiv exploziv.

Orice captură de această natură este extrem de îngrijorătoare. Ştim însă că există o mică minoritate de republicani disidenţi care nu au fost de acord cu Acordul din Vinerea Mare, nu au renunţat la arme şi explozibili şi nu au urmat procesul corespunzător de dezarmare. Este o problemă cu care continuăm să ne confruntăm.”

Kelly a adăugat: „Există un număr redus de astfel de indivizi, pe care i-aş descrie drept republicani radicalizaţi, iar aceasta este o ameninţare cu care An Garda Síochána va continua să se confrunte o perioadă de timp. Pot spune însă că era un dispozitiv exploziv important. Nu era vorba doar despre componente sau piese separate. Era o bombă funcţională, care ar fi putut provoca pagube considerabile.”

Comisarul a confirmat că operaţiunea s-a bazat pe informaţii operative.

„Evident, acesta nu a fost un control aleatoriu”, a spus Kelly. „A fost o operaţiune bazată pe informaţii, astfel că deţinem informaţii despre persoanele implicate.”

Anchetatorii avertizează asupra nivelului ridicat de pregătire

O sursă din domeniul securităţii a declarat că faptul că o bombă de această natură fusese construită şi transportată până la frontieră este îngrijorător, având în vedere nivelul ridicat de competenţă necesar. Confecţionarea dispozitivului a presupus cunoştinţe de mecanică şi electricitate, precum şi procurarea explozibililor.

Potrivit sursei, „radicalizarea unor persoane prin intermediul internetului” înseamnă că, în astfel de incidente, autorii pot fi indivizi care acţionează pe cont propriu, şi nu neapărat membri ai unor reţele organizate.

Bombele artizanale de tip „pipe bomb” folosite în ultimii ani pentru a viza membri ai Serviciului de Poliţie din Irlanda de Nord (PSNI) pot fi „relativ rudimentare”, însă acest dispozitiv părea diferit şi necesita un mecanism de iniţiere şi un temporizator.

Faptul că Garda a interceptat bomba demonstrează că activitatea sa de culegere de informaţii funcţionează. Cu toate acestea, incidentul va alimenta îngrijorările privind nivelul resurselor alocate combaterii terorismului după acordul de pace din 1998.

Kelly a declarat: „Colaborăm foarte strâns cu colegii noştri din cadrul PSNI şi cu serviciile de informaţii din Regatul Unit pentru a face faţă acestei ameninţări. Totodată, vreau să îi felicit pe membrii An Garda Síochána implicaţi în această operaţiune.”

Suspecta rămâne în arest preventiv

Perrie Sullivan a fost plasată în arest preventiv până la audierea privind cererea de eliberare pe cauţiune, programată pentru luni.

Eliberarea pe cauţiune va putea fi acordată doar cu respectarea unor condiţii stricte.

Editor : Ana Petrescu

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