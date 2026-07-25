Incendii masive de vegetaţie în Spania și Franța. Stare de urgenţă naţională, sute de mii de oameni evacuați

Peste 200.000 de persoane au fugit sau au primit ordin să rămână în locuinţe, după incendiile uriaşe de vegetaţie care au cuprins vineri Spania şi Franţa. Autorităţile de la Madrid au declarat stare de urgenţă naţională, iar autorităţile franceze au ordonat evacuarea totală, pe uscat şi pe mare, a uneia dintre cele mai cunoscute destinaţii de vacanţă din ţară, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Autorităţile din sud-vestul Franţei au dispus evacuarea peninsulei Cap Ferret, de pe coasta Atlanticului, „sat cu sat”, din cauza unui incendiu „intens şi extrem de imprevizibil”, care a mistuit peste 19.000 de hectare de pădure.

Guvernul Spaniei a declarat prima stare de urgenţă naţională provocată de un incendiu de vegetaţie, după ce două focare mari s-au unit în apropiere de Madrid, iar un al treilea era pe punctul de a li se alătura, pe fondul temperaturilor sufocante şi al vegetaţiei extrem de uscate din mare parte a sudului Europei.

Ambele ţări au solicitat ajutorul Uniunii Europene.

„Este cel mai grav incendiu de vegetaţie din istoria regiunii noastre”, a declarat preşedinta Comunităţii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descriind „o situaţie fără precedent”, o combinaţie de „temperaturi extrem de ridicate şi vânturi necruţătoare”.

Evacuări în Cap Ferret

Peste 110.000 de persoane au fost evacuate în două zile pentru a scăpa de incendiul de la Cap Ferret, a anunţat prefectura Gironde, printre acestea numărându-se mii de turişti cazaţi în campinguri şi locuinţe de vacanţă.

Vineri, ambarcaţiunile au transportat sute de persoane de pe pontoanele peninsulei, în condiţiile în care incendiul ameninţa să blocheze singurul drum de acces.

Oamenii de ştiinţă afirmă că agravarea crizei climatice provoacă fenomene meteorologice mai frecvente şi mai extreme, usucă solurile şi cursurile de apă, alimentează incendiile de vegetaţie şi duce la mii de decese suplimentare. Europa se încălzeşte într-un ritm de aproximativ două ori mai rapid decât media globală.

Aproximativ 800 de pompieri şi patru avioane pentru stingerea incendiilor luptau cu focul din Gironde, la nord de golful Arcachon, însă incendiul, izbucnit miercuri în apropierea satului Saumos, la 40 de kilometri vest de Bordeaux, nu fusese încă stabilizat.

Numeroase drumuri din zonă, inclusiv cele care duc spre Cap Ferret, unde se află multe vile deţinute de celebrităţi şi milionari, au fost închise pentru tot traficul neesenţial. Optzeci de case au ars.

„Am văzut multe incendii până acum, dar niciodată unul de o asemenea intensitate”, a declarat pentru Le Monde Jean Mazodier, în vârstă de 86 de ani, proprietarul a 150 de hectare de pădure, evacuat din locuinţa sa la ora 6.00.

„Totul a ars. Este ca şi cum ţi-ai pierde un copil”, a declarat el.

Macron a cerut ajutor UE

Un al doilea incendiu, care făcea ravagii mai la sud, în apropierea cunoscutei staţiuni Biscarrosse, a mistuit la rândul său peste 2.500 de hectare, a declarat vineri prefectul departamentului Landes, Gilles Clavreul, şi a dus la evacuarea a aproximativ 31.000 de persoane.

Peste 600 de pompieri încercau să ţină sub control acel incendiu, a spus Clavreul.

„Există foarte multe focare noi în faţa incendiului principal. Situaţia este extrem de dinamică şi nefavorabilă”, a adăugat el.

În 2022, un incendiu de vegetaţie a mistuit peste 30.000 de hectare în sud-vestul Franţei şi a forţat evacuarea a 50.000 de persoane. În condiţii de secetă severă şi alimentate de vânturi puternice, cele mai recente două incendii au străbătut pădurile de pini de pe coastă, cu flăcări de până la 10 metri înălţime.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat că a activat mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene, în timp ce ţara, afectată din luna mai de trei valuri de căldură aproape consecutive, se confruntă cu numeroase incendii de vegetaţie.

„În curând vom putea conta pe întăriri constând în două aeronave croate, două avioane portugheze, precum şi două elicoptere grele din Cehia şi Slovacia”, a declarat Macron.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat vineri că 32 de incendii de vegetaţie erau active, iar 50.000 de hectare fuseseră deja mistuite de la începutul anului, de aproape patru ori mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Aproximativ 800 de pompieri luptau cu un incendiu în departamentul Var, în sud-estul ţării, unde condiţiile meteorologice se îmbunătăţeau, a spus Nuñez, ceea ce a permis redistribuirea unor resurse către sud-vest.

Datele Sistemului european de informaţii privind incendiile forestiere arată că gravitatea incendiilor din Uniunea Europeană a atins niveluri record pentru această perioadă a anului.

Stare de urgenţă naţională în Spania

Guvernul Spaniei a declarat joi seară stare de urgenţă naţională, după ce incendiile de vegetaţie au ameninţat zone din apropierea capitalei şi din provincia învecinată Ávila, ceea ce a dus la evacuarea sau izolarea în locuinţe a peste 63.000 de persoane.

Starea de urgenţă naţională, care permite guvernului central să preia controlul general asupra competenţelor şi responsabilităţilor aflate de obicei în sarcina regiunilor autonome ale Spaniei, a mai fost declarată o singură dată, în timpul penei de curent la nivel naţional din aprilie 2025.

Guvernul regional al Madridului a solicitat ajutor, descriind situaţia drept una de „gravitate extremă”. Autorităţile au avertizat că cel puţin patru incendii active ar putea avansa „dincolo de capacitatea actuală de stingere”. Vineri, incendiile nu fuseseră încă ţinute sub control.

Autorităţile spaniole au declarat vineri după-amiază că mai era „foarte puţin timp” până când incendiul de la Madrid, format deja prin unirea a două focare, urma să se combine cu incendiul din Ávila.

Vineri seară, ministrul regional al Mediului din Madrid, Carlos Novillo, a declarat că incendiul a ajuns într-un „moment critic” şi că se află „dincolo de capacitatea noastră de stingere”.

„Prioritatea în acest moment este protejarea oamenilor, sprijinirea celor evacuaţi şi valorificarea la maximum a ferestrelor de oportunitate”, a adăugat el.

„Nu puteai respira”

José Cobos, care şi-a părăsit locuinţa situată la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Madrid, vineri dimineaţă, împreună cu soţia şi cei trei câini ai lor, a declarat: „Fumul era incredibil de dens. Nu puteai respira.”

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condus vineri dimineaţă o reuniune de urgenţă la Palatul Moncloa, în timp ce agenţia meteorologică de stat avertiza că riscul izbucnirii altor incendii rămânea foarte ridicat.

El a declarat că guvernul a mobilizat „toate resursele disponibile”, adăugând: „Vă va fi alături în timpul situaţiei de urgenţă şi al procesului de reconstrucţie”, a dat el asigurări.

Premierul le-a mulţumit, de asemenea, „tuturor serviciilor de urgenţă care luptă zi şi noapte”. Sánchez urmează să viziteze zona afectată sâmbătă dimineaţă.

Vineri dimineaţă, Ministerul spaniol al Mediului a anunţat că, de la începutul anului 2026, fuseseră înregistrate 29 de incendii forestiere de amploare, comparativ cu o medie anuală de nouă incendii între ianuarie şi sfârşitul lunii iulie, în ultimul deceniu.

Incendiile forestiere au mistuit aproximativ 114.796 de hectare, faţă de 25.133 de hectare în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Ministerul spaniol de Interne a solicitat, de asemenea, aeronave pentru stingerea incendiilor prin mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene, care urmăreşte consolidarea cooperării în domeniul protecţiei civile între statele membre ale UE şi alte zece ţări participante.

Garda Civilă spaniolă, care asigură ordinea în zonele rurale, a anunţat vineri seară că un bărbat a fost arestat, iar un altul este anchetat în legătură cu incendiul forestier din localitatea Burgohondo, în provincia Ávila.

Potrivit autorităţilor, cei doi suspecţi ar fi ignorat interdicţia privind utilizarea utilajelor grele, provocând „scântei care ar fi putut declanşa incendiul”.

Editor : B.P.