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Video Incendii devastatoare în Spania și Franța. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor

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Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sudul Europei, alimentate de temperaturi extreme și vânt puternic. Foto: Profimedia Images
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Incendiile din Franța și Spania fac ravagii. Zone întregi au fost mistuite de flăcări. Autoritățile nu reușesc să facă față focului puternic. Guvernul de la Madrid a cerut ajutorul Uniunii Europene. La nord de capitala spaniolă, flăcările au distrus 13.000 de hectare de pădure. Peste 20.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate în ambele țări. MAE de la București le cere românilor din zonă să intre în contact cu Ambasada din Madrid în cazul în care au nevoie de ajutor. 

Spania a cerut Comisiei Europene activarea Mecanismul de protecție civilă al UE. 

Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din capitala Spaniei și din provincia vecină Ávila, în timp ce pompierii se luptau să țină sub control incendiile, transmite Reuters. 

Conform legii privind Sistemul Național de Protecție Civilă al Spaniei, această declarație plasează situația de urgență sub autoritatea directă a ministrului de interne, care este responsabil de coordonarea intervenției. 

Autoritățile au precizat că este prima declarație de acest gen legată de un incendiu forestier.  

ÁVila City Council Has Launched An Operation To Assist The Residents Of El Tiemblo Who Have Been Evacuated[**********]
El Tiemblo, ÁVila. Foto: Profimedia Images

Ministerul de Interne a precizat că decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteorologice nefavorabile și a necesității de a mobiliza resurse considerabile din partea diferitelor administrații publice, ceea ce sporește complexitatea eforturilor de stingere a incendiilor și de protecție civilă.  

Spania și o mare parte din sudul Europei se confruntă cu sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai severe, pe care oamenii de știință le-au asociat cu schimbările climatice.  

În Franța, peste 10.000 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu forestier care s-a răspândit rapid și a cuprins cel puțin 2.400 de hectare de teren la vest de orașul Bordeaux, în sud-vestul țării, au declarat oficialii.  

Prefectura a precizat că 500 de pompieri se luptă să țină sub control flăcările, adăugând că, până în prezent, nimeni nu a fost rănit.  

Incendiul se află în apropierea zonei Golfului Arcachon, o destinație turistică populară, iar mulți dintre cei evacuați sunt turiști cazați în campinguri. „Peste noapte, focul s-a răspândit mai repede decât ne-am fi imaginat”, a declarat Philippe de Gonneville, primarul localității Lège-Cap Ferret.  

Experții afirmă că vegetația abundentă, care a crescut în urma precipitațiilor de primăvară neobișnuit de abundente, s-a uscat sub căldura extremă a verii, devenind combustibil pentru incendiile care se răspândesc rapid.

Editor : A.C.

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