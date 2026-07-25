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Trump atacă jurnaliștii și îl ironizează pe Biden la dineul corespondenților: „Următoarea ediție ar putea purta numele meu”

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Trump Correspondents' Dinner
Președintele Donald Trump, la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă, Washington, 24 iulie 2026. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Atacuri la adresa lui Bruce Springsteen Trump îl ironizează pe Joe Biden cu o glumă despre gala UFC

După un început relativ relaxat al discursului său la Dineul anual al Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, preşedintele Donald Trump şi-a schimbat tonul şi i-a atacat nominal pe mai mulţi jurnalişti care au relatat critic despre el. El a lansat atacuri şi la adresa unor adversari politici şi culturali, inclusiv a cântăreţului Bruce Springsteen şi a fostului guvernator al statului New Jersey, Chris Christie. Trump a glumit că următoarea cină a corespondenţilor ar putea purta numele său şi l-a ironizat pe Joe Biden. Discursul s-a încheiat după o oră şi patru minute.

Printre cei vizaţi s-au numărat Kaitlan Collins şi Jake Tapper de la CNN, precum şi Josh Dawsey de la The Wall Street Journal, transmite CNN preluată de News.ro.

Anterior, în cursul serii, Trump a asistat la momentul în care Collins şi Dawsey au fost premiaţi pentru activitatea lor jurnalistică, iar preşedintele a spus că acest lucru nu i-a făcut seara prea uşoară.

Trump a reluat un vechi atac sexist la adresa lui Collins, susţinând că aceasta nu zâmbeşte. Mai mulţi dintre colegii săi au sărit în apărarea jurnalistei într-o discuţie transmisă în direct pe postul CNN.

„Fact check: Kaitlan zâmbeşte. Este o persoană foarte prietenoasă. Pur şi simplu este, în mod justificat, serioasă atunci când îşi face meseria”, a scris în discuţie Daniel Dale, reporter senior şi specialist în fact checking.

Un purtător de cuvânt al CNN a declarat: „Kaitlan Collins este o jurnalistă excepţională şi de încredere, premiată în această seară pentru profunzimea cunoştinţelor sale şi pentru contextul pe care îl oferă publicului din întreaga lume.”

„Ea relatează zilnic de la Casa Albă şi de pe teren cu multă determinare, perseverenţă şi profesionalism şi aduce aceste reportaje cu pricepere atât la pupitrul de prezentare, cât şi pe toate platformele CNN”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Atacuri la adresa lui Bruce Springsteen

Preşedintele Donald Trump şi-a folosit discursul de la cina anuală a Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă pentru a-i ataca pe unii dintre adversarii săi politici şi culturali, inclusiv pe cântăreţul Bruce Springsteen şi pe fostul guvernator al statului New Jersey, Chris Christie.

„Dar Bruce Springsteen? Ce naiba s-a întâmplat cu tipul ăsta?”, i-a întrebat Trump pe sutele de invitaţi prezenţi la Waldorf Astoria. „La un concert recent, tot ce a făcut a fost să vorbească despre politică. ... A ţinut patru discursuri politice în timpul unui spectacol de trei ore. Turneul a fost redenumit «Plictisit în SUA» («Bored in the USA»).”

Apoi a adăugat: „Şi îl văd din nou acolo pe Chris Christie, bătând palma cu Bruce Springsteen pe culoar. Iar Bruce Springsteen l-a văzut şi nici măcar nu şi-a ridicat mâna ca să-i răspundă.”

Preşedintele Donald Trump a glumit că David Ellison, directorul executiv al Paramount Skydance, i-ar fi spus că ediţia de anul viitor a Dineului Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă va purta numele său.

„Anul viitor o vor numi «Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă Donald Trump»”, a spus Trump. „(Ellison) mi-a spus asta şi îmi place foarte mult. O să-i schimbăm numele, bine?”

Relaţia apropiată dintre Trump şi Ellison este bine cunoscută. Cei doi au fost văzuţi împreună luna trecută la gala UFC organizată la Casa Albă, la doar câteva zile după ce administraţia Trump a aprobat fuziunea dintre Paramount şi Warner Bros. Discovery.

Trump îl ironizează pe Joe Biden cu o glumă despre gala UFC

Preşedintele Donald Trump l-a ironizat pe predecesorul său, Joe Biden, în timp ce vorbea despre gala UFC pe care a găzduit-o în iunie pe peluza sudică a Casei Albe.

„Înainte să vin eu, dacă voiai să vezi pe cineva pierzându-şi cunoştinţa pe peluza sudică a Casei Albe, tot ce trebuia să faci era să-i pui o întrebare lui Joe Biden”, a spus el.

Preşedintele a continuat în glumă, spunând că va organiza gale UFC la Casa Albă în fiecare weekend, înainte de a adăuga: „Glumesc, desigur.”

Donald Trump a glumit pe seama motivului pentru care nu doreşte să poarte o vestă antiglonţ, după ce prima ediţie a Dineului Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă de un atacator înarmat.

„Toată lumea arată foarte bine în seara asta şi ştiu că nu a fost uşor să găsiţi pantofi care să se asorteze cu vesta antiglonţ, pe care mulţi nu au vrut să o poarte pentru că ar prefera să moară decât să pară cu 20 de livre mai grei”, a glumit el.

Trump a spus că „ei” – părând să se refere la agenţii Secret Service – i-au pus şi lui o vestă antiglonţ.

„Am spus: «Sunteţi siguri? Eu nu port aşa ceva.»”

El a continuat: „Mi-au spus: «Domnule, cântăreşte aproximativ 21 de livre.» Le-am răspuns: «Nu e bine”.

Trump a glumit despre un posibil al treilea mandat
Preşedintele Donald Trump a glumit, la Dineul reprogramat al Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, afirmând că atât evenimentul, cât şi preşedinţia sa sunt mai bune a doua oară.

„La fel ca în cazul preşedinţiei mele, a doua oară este întotdeauna mai bine. Este întotdeauna mai bine”, a spus el. „Iar a treia oară va fi şi mai bine.”, a adăugat Trump.

„Glumesc”, a precizat el.

Editor : Ana Petrescu

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