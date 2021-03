CTP, despre incidentul AstraZeneca: Procesul de vaccinare nu va fi frânat în mod semnificativ, spre bucuria mea

Măsura suspendării dozelor de vaccin rămase din lotul ABV2856 de la AstraZeneca este una politică, nejustificată, o măsură de imagine, consideră Cristian Tudor Popescu.

La terorismul de imagine - și nu numai de imagine - al acelor indivizi cu retorică periculoasă anti-pandemie, guvernul răspunde tot cu o mișcare de imagine, constată gazetarul.

Cum se va încheia episodul acesta? a fost întrebat Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24. „După părerea mea, vaccinarea va continua, procesul nu va fi frânat semnificativ, spre bucuria mea. Poporul român, în majoritatea lui, e rezistent la manipularea aceasta agresivă, murdară, care se practică de atâta vreme aici, în România. N-a reușit să prindă chiar atât de mult. Au prins locuri în Parlament acest partid al AURolacilor, doamna Balena Baliverna, în schimb, constat că oamenii au rezistat în majoritatea lor și cred că vor rezista în continuare. Se vor duce să se vaccineze, pentru că în mod limpede, aceasta este singura soluție”, spune CTP.

Cu ce este diferit acest lot de restul loturilor AstraZeneca?

„În primul rând, cu ce este diferit acest lot de restul loturilor de AstraZeneca? A spus cineva? Bănuiesc că mecanismul de fabricație, certificările, procedurile, protocoalele prin care a trecut respectivul lot ABV2856 nu sunt diferite de celelalte. Sunt 5 milioane de vaccinați cu AstraZeneca. Acest lot are niște caracteristici diferite?” - se întreabă CTP. „Nu prea are sens. Ori scoți tot vaccinul, ori nu-l scoți deloc. N-are sens să scoți numai acel lot, pentru că el nu se individualizează în niciun fel. S-a nimerit să fie lotul acesta și au murit oamenii aceia după acest lot, dar nimeni n-a demonstrat că nu puteau să moară și după oricare alt lot din cele 5 milioane de vaccinuri. Este o echi-probabilitate. Nu s-a identificat prin nimic acest loc față de altele. Dacă e o problemă cu vaccinul AstraZeneca, probabilitatea foarte mare ar fi să rămână și la alte loturi”, a arătat gazetarul. În plus, în România nu au fost probleme, nu am avut niciun deces, avem câteva zeci de mii de oameni vaccinați cu AstraZeneca, chiar și cu acel lot - dl. Boc, la Cluj -, care au spus că n-au avut niciun fel de reacții în afara celor standard, a adăugat CTP.

Pe de altă parte, gazetarul atrage atenția că este probabil să mai apară astfel de incidente. „Mă gândeam la asta de acum luni și luni de zile: când apare primul post hoc ergo propter hoc. Când o să moară cineva, n-are importanță de ce - face un accident vascular, o tromboză, o embolie - , dacă se întâmplă după vaccin, într-un interval de timp rezonabil, e clar, imediat se va porni propaganda în acestă direcție”, a menționat Cristian Tudor Popescu.

Toată campania de vaccinare și toate vaccinurile folosite s-au făcut pe baza certificărilor date de către Agenția Europeană a Medicamentului și a recomandărilor OMS. Dacă nu mai am încredere în Agenția Europeană a Medicamentului, atunci logic ar fi să nu mai fac vaccin nici cu Pfizer, nici cu Moderna, pentru că Agenția le-a certificat și pe acelea, spune gazetarul.

Regulile nu reușesc să stopeze pandemia. Vaccinul, da

Gazetarul consideră că singura șansă pe care omenirea o are pentru a câștiga războiul cu coronavirusul este vaccinul.

„Dacă acesta este un război, hai să presupunem și așa: a murit un om în Italia și a mai murit cineva în Austria, după vaccin, nu știm dacă are vreo legătură cu vaccinul, au murit doi oameni. Acesta este un război în care mor oameni. Cu siguranță că au mai murit niște oameni cu zile în acest război: niște oameni care ar fi putut fi tratați și n-au fost tratați ca lumea, niște oameni care n-au respectat măsurile, regulile, au fost prostiți de propaganda asta anti-mască și anti-distanțare și s-au îmbolnăvit grav și au murit. E un război. Dar în mod clar, singura salvare a noastră în acest război este vaccinul, nu avem alta. Pentru că masca, distanțarea și dezinfectarea nu opresc pandemia. Pot, cel mult, să o reducă. Să reducă numărul de cazuri, să nu fie atât de multe, dar după cum vedem, suntem în valul 3, avem din nou 5.000 de cazuri pe zi, din nou se umplu ATI-urile, avem peste 100 de morți pe zi, pare că valul 3 va fi mai rău decât valul 2, cel din noiembrie, cu toate că oamenii au păstrat în general aceste reguli. Deci, regulile nu reușesc să stopeze pandemia. Singurul mijloc care poate să stopeze pandemia asta, într-un interval de timp omenesc, e vaccinul. Dacă o s-o stopăm după zece ani, vă imaginați că o să trăim așa 10 ani? Stăm cu masca pe față, nu ne apropiem de cei apropiați, trăim așa, 10 ani de acum înainte?! Nu mai facem vaccin, că sunt probleme, că a murit nu știu cine de tromboză în Italia! Nu mai facem vaccin și ce facem? Deci, nu avem altă șansă, pur și simplu. E limpede!” - a conchis Cristian Tudor Popescu.