Live TV

Video Ce înseamnă retragerea trupelor americane din România? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Orice bocanc american în minus înseamnă o garanție de securitate mai puțin pentru România”, spune Florin Negruțiu. „Este o veste proastă, dar ce e și mai grav e tăcerea: președintele țării ar fi trebuit să iasă public și să dea explicații. Lipsa de încredere în autorități devine principala vulnerabilitate.” Claudiu Pândaru adaugă: „Dincolo de pierderea în sine, problema e că autoritățile noastre nu par capabile să comunice și să gestioneze crizele. Reacțiile vin prea târziu, din reflexul de a băga capul în nisip.”

Claudiu Pândaru: Statele Unite au anunțat că retrag o parte din forțele armate americane prezente în România. Ce înseamnă asta pentru țara noastră? Cum ți se pare că au gestionat autoritățile române acest moment?

Florin Negruțiu: Dacă o citește Donald Trump, spune: „big deal”. Dacă o citim noi, la București, este big deal. Pentru că orice bocanc de soldat american în plus este o garanție suplimentară de securitate. Iar dacă-l citim la Moscova, unde sunt și idioții utili ai Moscovei, e o invitație. Uite pe unde se poate trece. Nu pe unde ești apărat, ci pe unde ești vulnerabil.

Sigur că autoritățile române au partea lor de vină. N-au știut sau n-au putut să negocieze avantajele clare ale poziționării României. Dar mai grav e altceva: această tăcere absolută, moștenită din epoca Iohannis. Nu spunem nimic, să nu speriem populația. Nu comunicăm, că sunt interese mari. Ori asta e o greșeală fundamentală. În astfel de momente, președintele țării – șeful armatei, al diplomației – ar fi trebuit să iasă public. Să dea explicații. Să răspundă îngrijorărilor. Asta ar fi fost o comunicare onestă și eficientă. Nu o postare vagă pe Facebook.

Repet: principala vulnerabilitate a României acum nu sunt tancurile rusești. Este lipsa de încredere a cetățenilor în propriile autorități.

Claudiu Pândaru: Politica Statelor Unite nu era nouă. Se știa că se poate întâmpla. Ce nu înțeleg este de ce nu am avut o minimă pregătire, un plan de comunicare, o reacție rapidă. N-au spus nimic până când știrea n-a apărut în presa de la Kiev. A fost tăcere totală.

Iar asta lovește exact în cel mai fragil loc: încrederea. Zidul încrederii, deja crăpat, se mai fisurează puțin. Și fără încredere, nu poți avea lideri adevărați. Doar reacții întârziate și multă tăcere. Ori într-o criză regională – exact asta nu-ți poți permite.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
De ce vrea Sorin Grindeanu eliminarea Oanei Gheorghiu din Guvern? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Ar trebui demis Ilie Bolojan? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce insistă PSD să păstreze plafonarea la alimentele de bază?
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colectiv 2
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat cu 3.000 lei...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
SUA retrag militari și din Bulgaria, Slovacia și Ungaria începând de...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum...
portiune de autostrada
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la...
Ultimele știri
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul
Criză la Washington: Trump cere „opțiunea nucleară” pentru a încheia blocajul guvernamental
VIDEO Inundații devastatoare în New York: Cel puțin doi oameni au murit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Reacție furioasă a Iranului după anunțul lui Trump că SUA vor relua testele nucleare
Senatul SUA
Patru senatori republicani l-au trădat pe Trump, au votat cu democrații și au respins tarifele impuse unui număr de peste 100 de țări
donald trump
Declarațiile Oanei Gheorghiu despre Donald Trump trebuie să fie „învățătură de minte”. Tanczos Barna: „Dai socoteală la un moment dat”
adrian zuckerman
Adrian Zuckerman: M-a surprins că anunțul retragerii unor trupe ale SUA s-a făcut când Trump era în Asia. E o mare primejdie
JD Vance
Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat teste nucleare. „Noi știm că ele funcționează, dar să ne asigurăm”
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Ce planuri are Carys...
Cancan
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre...
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi...
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
Sub ce nume va fi cunoscut de acum fratele mai mic al regelui Charles, după ce a rămas fără titlul de prinț...
Digi Sport
"Simona Halep revine în lumina reflectoarelor!" Presa internațională a reacționat, după anunțul campioanei...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles