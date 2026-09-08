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Zelenski vrea să se întâlnească din nou cu Trump pentru a-i cere rachete americane. Când ar putea avea loc întrevederea

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Donald Trump și Volodimir Zelenski, la Ankara.
Donald Trump și Volodimir Zelenski, la Ankara. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
O problemă cheie

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, după o nouă noapte de atacuri asupra Kievului, că speră să se întâlnească cu liderul SUA Donald Trump după 20 septembrie pentru a discuta despre livrările de rachete interceptoare americane care ar ajuta la contracararea rachetelor balistice ruseşti.

„Intenţionez să mă întâlnesc cu preşedintele Trump în a doua decadă a acestei luni pentru a ridica această problemă”, a declarat el în mesaje adresate jurnaliştilor, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro. 

Negociatorii de pace americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au prezentat câteva „idei bune” în cadrul discuţiilor despre modalităţile de a pune capăt războiului cu Rusia, a mai declarat marţi preşedintele Ucrainei.

Witkoff şi Kushner au vizitat atât Rusia, cât şi Ucraina în weekend şi au purtat discuţii de câteva ore cu Zelenski şi cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Însă întâlnirile nu au dus la o evoluţie decisivă privind modalitatea de a pune capăt războiului, aflat acum în al cincilea an.

Zelenski a declarat reporterilor într-o discuţie cu presa pe WhatsApp că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele SUA, Donald Trump, la sfârşitul lunii septembrie şi că îşi propune să discute un pachet de sprijin pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. „În ceea ce priveşte pachetul de pace despre care a vorbit Kushner şi noile idei – vă pot spune că au existat într-adevăr câteva idei foarte bune şi valoroase”, a spus Zelenski. El nu a oferit detalii suplimentare, precizând că Kievul a convenit cu emisarii SUA să lucreze mai întâi la acestea.

O problemă cheie

Ucraina şi Rusia rămân la mare distanţă în ceea ce priveşte viziunile lor asupra modului de a pune capăt războiului. O problemă cheie o reprezintă soarta teritoriului rămas sub control ucrainean în regiunea estică a Donbasului, pe care Moscova l-a revendicat ca fiind al său, dar pe care nu a reuşit să-l cucerească în ciuda anilor de lupte aprige.

Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului sunt blocate de luni de zile, iar Zelenski a declarat că este recunoscător Statelor Unite pentru eforturile depuse în vederea relansării diplomaţiei.

El a afirmat că reprezentanţii Ucrainei, ai Statelor Unite şi ai Uniunii Europene se vor întâlni în viitorul apropiat pentru a pregăti o reuniune trilaterală. Următoarea astfel de întâlnire ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveţia sau alte ţări.

Zelenski se aşteaptă ca acolo să fie discutate, printre alte chestiuni, transporturile de cereale şi infrastructura energetică, adăugând că Ucraina este pregătită pentru un compromis.

El a spus că este, de asemenea, necesar să se continue discuţiile privind schimburile de prizonieri de război, pentru a le intensifica şi a le accelera.

„Nu trebuie doar să discutăm, ci să obţinem rezultate concrete”, a punctat Zelenski.

Editor : C.S.

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