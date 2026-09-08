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Iranul anunță explozii în Insula Kharg și în orașul-port Jask

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Insula Kharg
Această imagine furnizată de Agenția Spațială Europeană (ESA) și captată de satelitul Copernicus Sentinel-2 prezintă o vedere a insulei Kharg din Iran, care găzduiește principalul terminal de export de țiței al țării. Foto: Profimedia
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Marți după-amiază s-au auzit explozii în două zone strategice din sudul Iranului, printre care Insula Kharg și orașul portuar Jask, au relatat mass-media iraniene, fără a exista informații imediate cu privire la cauză, victime sau pagube materiale, scrie Daily Sabah.

Presa locală a relatat despre explozii pe Insula Kharg, un nod cheie pentru exporturile de petrol ale Iranului în Golful Persic.

Separat, agenția de știri iraniană Fars a relatat că s-a auzit sunetul unei explozii în Jask, un oraș portuar situat în Golful Oman.

„În jurul orei 21:45 în această seară, s-au auzit explozii în orașul Jask. Explozia a avut loc în două etape, la o distanță mică una de cealaltă”, a relatat agenția de știri Fars.

Autoritățile iraniene nu au furnizat imediat detalii cu privire la cauza exploziilor semnalate sau dacă acestea au provocat victime sau pagube materiale.

Între timp, șeful Statului Major al Forțelor Armate Iraniene, Ali Abdollahi, a avertizat marți că Teheranul va ataca bazele americane din regiune dacă petrolierele iraniene vor fi lovite.

„Armata agresoră a SUA a transmis petrolierelor iraniene un avertisment de evacuare cu intenția de a le lovi, așa că anunț că orice atac asupra petrolierelor iraniene va avea ca rezultat țintirea bazelor americane din regiune de către forțele armate ale Republicii Islamice Iran”, a declarat Abdollahi, potrivit televiziunii de stat.

Guvernul american a plasat marţi pe lista sa neagră cu sancţiuni întregul sector aviatic al Iranului şi a ameninţat în plus cu sancţiuni secundare orice entitate din ţări terţe care va colabora cu companiile aeriene iraniene, relatează agenţiile AFP şi Reuters, preluate de Agerpres..

Toate companiile aeriene iraniene sunt de acum înainte sub sancţiuni economice, a anunţat într-un comunicat Departamentul american al Trezoreriei, care gestionează componenta economică a războiului dus de SUA împotriva Iranului.

Principalele companii aeriene iraniene, Mahan Air şi Iran Air, se aflau deja pe lista americană cu sancţiuni. Acestora li se adaugă acum 27 de companii aeriene care operează la nivel local sau regional.

Autorităţile iraniene "folosesc sectorul aviatic (...) pentru a transporta arme, personal şi mărfuri ilegale", astfel motivează Departamentul Trezoreriei SUA noile sancţiuni.

Această instituţie a decis în plus să suspende derogările referitoare la transportul aerian, cum ar fi de exemplu aceea care permite companiilor ce nu sunt americane să zboare în Iran cu avioane fabricate în SUA.

Printre companiile adăugate acum pe lista americană cu sancţiuni să numără astfel una din Emiratele Arabe Unite şi una din Turcia, acuzate de SUA că au acţionat ca intermediari pentru a permite companiei iraniene Mahan Air să preia trei avioane Boeing 777 în vara acestui an.

Editor : M.C

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