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Foto Islanda l-a convocat pe ambasadorul SUA după o postare a lui Trump pe rețelele sociale. Ce a provocat reacția Reykjavikului

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donald trump cu steagul sua in spate
Președintele american Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Din articol
„Nu vor să fie americani”

Islanda l-a convocat luni pe ambasadorul SUA după ce președintele american Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o imagine în care insula și alte țări apar acoperite de drapelul american, a relatat postul public islandez RUV, potrivit Reuters

Harta arăta Statele Unite, Canada, Groenlanda, Islanda, Mexicul, America Centrală și zona Caraibelor acoperite de drapelul SUA, întregul teritoriu fiind etichetat „Statele Unite ale Americii”.

Trump a publicat imaginea pe platforma sa Truth Social, fără nicio explicație.

Sursa: Truth Social/Donald Trump

Ministrul islandez de Externe, Thorgerdur Gunnarsdottir, l-a convocat pe Billy Long, ambasadorul SUA în Islanda, care și-a preluat oficial funcția abia luna trecută, a relatat RUV.

„Poziția a fost exprimată clar: postarea a fost complet nepotrivită”, a transmis Ministerul de Externe islandez pentru RUV.

Departamentul de Stat al SUA, ambasadele americane din Copenhaga și Reykjavik, precum și consulatul SUA din Nuuk nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Nici Ministerul de Externe al Islandei nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Afirmațiile lui Trump din ultimii ani potrivit cărora Statele Unite trebuie să achiziționeze Groenlanda, teritoriu danez cu autonomie, au provocat tensiuni între Washington și Copenhaga, ambele țări fiind membre fondatoare ale NATO, dar și, într-un sens mai larg, în Europa.

„Nu vor să fie americani”

Luna trecută, Islanda a votat împotriva reluării negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană, într-un referendum în care intențiile lui Trump privind Groenlanda au fost unul dintre elementele de fundal.

Unii susținători ai reluării negocierilor au invocat îngrijorarea privind fiabilitatea SUA ca motiv pentru consolidarea relațiilor cu UE, însă analiștii au spus că rezultatul a fost determinat în cele din urmă de preocupările economice interne.

Postarea lui Trump a fost publicată la câteva ore după ce Comisia Europeană a anunțat o investiție de 200 de milioane de euro în Groenlanda, în timpul unei vizite a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul danez Mette Frederiksen, care a vorbit pentru agenția de presă daneză Ritzau la Nuuk, a spus că mesajul transmis de guvernul și populația Groenlandei a fost constant.

„Guvernul Groenlandei și populația Groenlandei au spus iar și iar că nu vor să fie americani. Sper că nimeni nu are vreo îndoială în această privință, nici în Statele Unite, nici în restul lumii”, a declarat ea.

Editor : C.S.

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