Live TV

Video „Revoluția Flamingo”: 100 de zile la rând de proteste împotriva hotelului pe care ginerele lui Trump vrea să-l construiască în Albania

Data actualizării: Data publicării:
protest albania tirana jared kushner trump
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Oamenii au ieșit în stradă pentru 100 de zile la rând în Albania, nemulțumiți de proiectul hotelier al ginerelui lui Donald Trump, de pe coasta Mării Adriatice. Mișcarea se numește „Revoluția Flamingo”. Poartă numele păsărilor amenințate de viitoarea stațiune de lux.

Câteva mii de albanezi s-au dus în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton și pancarte prin care îi cereau demisia. 

Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară estimată la 4-5 miliarde de euro, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ și un complex pe o insulă nelocuită. 

În proiect este implicată o firmă a lui Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic, prin urmare beneficiază de proceduri simplificate.

Citește și Droguri, retrocedări ilegale și afaceri cu ginerele lui Trump: Cine este gangsterul care i-a încurcat planurile lui Kushner în Albania 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jurilovca
1
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
Screenshot 2026-06-30 102743
2
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
3
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
dungaciu4
4
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
5
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Digi Sport
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stramtoarea ormuz iran
Iranul amenință SUA cu un nou „război economic” și cu rachete, în timp ce rebelii Houthi atacă Arabia Saudită
Donald Trump
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnalele de avertizare înainte de campania de la jumătatea mandatului
Javier Milei pe un tanc
Țara de Foc și „Marele Joc” pentru continentul înghețat: Care este miza reală a disputei din insulele Falkland pentru Argentina
spatiale sua
Noile uniforme ale Forţelor Spaţiale americane, prezentate de Trump, considerate naziste: „Depășește parodia”
Aerial The Pentagon headquarters of United States Department Defense USA, the Pentagon, Pentagon aerial, DOD, aerial,
Pentagonul, acuzat că refuză să acorde compensații familiilor militarilor morți în Iran pentru că „nu este război”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să...
nave pe mare
Exercițiu de amploare în Marea Neagră. Cum se pregătesc autoritățile...
Bundespressekonferenz,AfD zur Auswirkungen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf die Bundespolitik
Undele de șoc ale succesului extremei drepte germane și viitorul...
photo-collage.png - 2026-09-08T094203.530
Accident grav pe DN6, în Mehedinți. Cinci persoane au fost rănite...
Ultimele știri
Începe Champions League. Duel de foc pentru Interul lui Chivu. Meciurile din prima etapă se vor disputa pe parcursul a trei zile
Aproape jumătate dintre germani se opun unei guvernări AfD cu susținerea altor partide în Saxonia-Anhalt
Turnul Eiffel se redeschide după greva angajaților. Femeilor li s-a cerut să fie „invizibile” pentru o delegație hindusă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz abia și-a stăpânit lacrimile în prima zi de școală a fetei ei: "Mi-e puțin frică, mama". Vedetele...
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
„Domnișoara cu bikini”, răspuns pentru Gică Hagi după 12 ani! A fost șocată de afirmația „Regelui”
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Ianis Hagi, transfer la Maccabi Tel Aviv?! Giovanni Becali dă ultimele detalii ale transferului surpriză
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Ce avere are Alexandru Nazare. Ministrul se căsătorește cu o artistă de muzică populară
Digi FM
Dan Negru, critică dură în prima zi de școală a copiilor săi: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui Ilie Năstase, după ce Ioana a cerut ordin de protecție
Pro FM
Andreea Bălan și-a luat și mama în vacanța în care a plecat cu fiicele și soțul: "Realizez cât de finite sunt...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock și Nicole Kidman, confesiuni după 30 de ani de prietenie. Cum le-au schimbat pierderile...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
Senatorii pregătesc creșterea pensiilor civile și militare. 10 proiecte de lege îi vizează pe pensionari
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Gary Oldman spune că noul James Bond a fost ales: „Au luat decizia, dar încă nu au anunţat-o. Îi țin pumnii...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”