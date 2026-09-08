Oamenii au ieșit în stradă pentru 100 de zile la rând în Albania, nemulțumiți de proiectul hotelier al ginerelui lui Donald Trump, de pe coasta Mării Adriatice. Mișcarea se numește „Revoluția Flamingo”. Poartă numele păsărilor amenințate de viitoarea stațiune de lux.

Câteva mii de albanezi s-au dus în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton și pancarte prin care îi cereau demisia.

Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară estimată la 4-5 miliarde de euro, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ și un complex pe o insulă nelocuită.

În proiect este implicată o firmă a lui Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic, prin urmare beneficiază de proceduri simplificate.

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Editor : A.C.