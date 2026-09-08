Câteva mii de albanezi s-au dus în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton și pancarte prin care îi cereau demisia.
Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară estimată la 4-5 miliarde de euro, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ și un complex pe o insulă nelocuită.
În proiect este implicată o firmă a lui Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic, prin urmare beneficiază de proceduri simplificate.