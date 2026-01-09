ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: E justificată creșterea taxelor locale și pe proprietăți în 2026? Și ce înseamnă apelurile la boicot fiscal?

„Tema creșterii taxelor a fost confiscată politic. Un partid instigă direct la grevă fiscală, dar realitatea e clară: neplata atrage penalități, iar influenceri sau lideri populiști nu vor achita în locul tău amenda", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Înainte de orice discuție despre mărirea taxelor, statul ar fi trebuit măcar să-și încaseze corect dările. În sectorul 2, oamenii nu știau cât trebuie să plătească și dacă au sau nu restanțe."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: A început 2026 cu o creștere de taxe, impozite locale și pe autoturisme. Florin, Guvernul a numit această măsură „o operațiune specială". Întrebarea e: e justificată? A fost suficient explicată cetățenilor?

Florin Negruțiu: Poate că n-a fost suficient de bine explicată, de vreme ce mulți au avut o surpriză legată de creșterea taxelor pe proprietate în 2026. Știrea a fost discutată în presă, am vorbit și noi în emisiuni despre ea. Dar, probabil, unii erau ocupați cu cozile la apartamente de 35.000 de euro și n-au aflat. Acum, tema e confiscată politic. Există cel puțin un partid care instigă direct la neplata taxelor, la grevă fiscală. Ori direct, ori prin influenceri.

Sigur, da, sunt multe probleme în modul în care guvernul decide politicile fiscale – e inechitabil, lipsit de predictibilitate. Dar trebuie spus un lucru clar: Codul fiscal prevede obligația plății taxelor. Dacă nu le plătești, ANAF îți poate impune sancțiuni, penalități, chiar sechestre. Iar cei care te-au instigat la boicot nu vin să-ți plătească amenzile. Nici Simion, nici AUR, nici influencerul de pe TikTok. Răspunderea e individuală.

Claudiu Pândaru: Și, pe lângă asta, ar fi fost important ca Guvernul să ne arate pe ce se duc acești bani în plus. În schimb, ce vedem? ghișeul.ro funcționează cu intermitențe. Avem primării care greșesc calculele. Exemplu concret: sectorul 2. Oamenii s-au trezit că trebuie să plătească în etape. Alții nici măcar nu au aflat că trebuie să revină, să întrebe dacă au restanțe. Statul cere mai mult, dar nu e capabil nici măcar să încaseze coerent.