Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: E justificată creșterea taxelor locale și pe proprietăți în 2026? Și ce înseamnă apelurile la boicot fiscal?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Tema creșterii taxelor a fost confiscată politic. Un partid instigă direct la grevă fiscală, dar realitatea e clară: neplata atrage penalități, iar influenceri sau lideri populiști nu vor achita în locul tău amenda", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Înainte de orice discuție despre mărirea taxelor, statul ar fi trebuit măcar să-și încaseze corect dările. În sectorul 2, oamenii nu știau cât trebuie să plătească și dacă au sau nu restanțe."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: A început 2026 cu o creștere de taxe, impozite locale și pe autoturisme. Florin, Guvernul a numit această măsură „o operațiune specială". Întrebarea e: e justificată? A fost suficient explicată cetățenilor?

Florin Negruțiu: Poate că n-a fost suficient de bine explicată, de vreme ce mulți au avut o surpriză legată de creșterea taxelor pe proprietate în 2026. Știrea a fost discutată în presă, am vorbit și noi în emisiuni despre ea. Dar, probabil, unii erau ocupați cu cozile la apartamente de 35.000 de euro și n-au aflat. Acum, tema e confiscată politic. Există cel puțin un partid care instigă direct la neplata taxelor, la grevă fiscală. Ori direct, ori prin influenceri.

Sigur, da, sunt multe probleme în modul în care guvernul decide politicile fiscale – e inechitabil, lipsit de predictibilitate. Dar trebuie spus un lucru clar: Codul fiscal prevede obligația plății taxelor. Dacă nu le plătești, ANAF îți poate impune sancțiuni, penalități, chiar sechestre. Iar cei care te-au instigat la boicot nu vin să-ți plătească amenzile. Nici Simion, nici AUR, nici influencerul de pe TikTok. Răspunderea e individuală.

Claudiu Pândaru: Și, pe lângă asta, ar fi fost important ca Guvernul să ne arate pe ce se duc acești bani în plus. În schimb, ce vedem? ghișeul.ro funcționează cu intermitențe. Avem primării care greșesc calculele. Exemplu concret: sectorul 2. Oamenii s-au trezit că trebuie să plătească în etape. Alții nici măcar nu au aflat că trebuie să revină, să întrebe dacă au restanțe. Statul cere mai mult, dar nu e capabil nici măcar să încaseze coerent.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cum ar trebui să răspundă Europa amenințărilor ideologice venite dinspre Donald Trump?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce au învățat partidele după alegerile din Capitală? Răspund Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Pică Guvernul Bolojan după alegerile din București? Se pregătește o moțiune de cenzură
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Cine câștigă Primăria Capitalei? O analiză despre scoruri strânse, absența unui pact pe dreapta și riscul fragmentării votului
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
petrolier-confiscat-caraibe
SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe. Avertisment dur...
mae
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea...
donald trump
Donald Trump intenționa încă un atac asupra Venezuelei. Ce l-a...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi...
Ultimele știri
Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la proteste: „Oamenii sunt mai furioși și mai hotărâți acum”
NATO este „departe de a fi în criză” după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, susține comandantul Forțelor Aliate
Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cum funcționează constatarea amiabilă în 2026 dacă unul dintre șoferi își schimbă declarația
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...