Ce înseamnă „termen rezonabil" pentru formarea unui nou Guvern?

„La Nicușor Dan, termenul rezonabil poate însemna orice. Un an a trecut și încă nu avem explicații despre anularea alegerilor, nici șefi la servicii", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Problema nu este doar timpul, ci felul în care președintele îl folosește. România are nevoie de guvern, nu de un nou exercițiu de așteptare."

Claudiu Pândaru: Nicușor Dan a anunțat, după ce moțiunea a trecut, că într-un termen rezonabil vom avea un nou Guvern. Florin, hai să definim, matematic vorbind, ce înseamnă termen rezonabil în opinia președintelui Nicușor Dan.

Florin Negruțiu: Poate să însemne orice. Poate să însemne primele 45 de minute din cele trei-patru ore de olimpiadă internațională, timp în care domnul Nicușor Dan spunea că nu punea pixul pe hârtie, doar se gândea la rezolvarea unei probleme. Mutatis mutandis, asta poate însemna nouă, zece, unsprezece luni, chiar un an din mandat.

Dacă ne uităm la prima lui promisiune de președinte, că ne va spune adevărul despre anularea alegerilor, au trecut 11 luni, aproape un an, și nu avem nicio explicație. Probabil încă suntem în timpul rezonabil. La fel cu șefii serviciilor de informații: aproape un an de mandat și nu există nominalizări.

Procurorii șefi au fost numiți doar când PSD-ul s-a urnit să facă propuneri acceptate și semnate de domnul Nicușor Dan. Așa încât acest „termen rezonabil" nu mă liniștește deloc.

România are nevoie de un guvern instalat rapid. Avem reforme de făcut, bani europeni din PNRR de absorbit până în august, creditori internaționali care așteaptă un semnal de stabilitate. Un guvern interimar și consultări prelungite nu fac decât să adâncească criza economică.

Claudiu Pândaru: Problema este că încrederea în felul în care Nicușor Dan va orchestra consultările este foarte mică. Președintele s-a plasat singur în rolul de spectator. De data asta ar trebui să fie mult mai implicat.

Înainte de moțiune a fost un spectator părtinitor, pentru că era limpede că favoriza o anumită soluție. Acum nu doar timpul trebuie să ne îngrijoreze, ci felul în care va folosi acest timp. Există riscul ca Nicușor Dan să continue să-și impună calculul matematic de dinainte de moțiune și să prelungească totul până ajunge la soluția pe care o vrea.