Live TV

Ce înseamnă „termen rezonabil" pentru formarea unui nou Guvern?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„La Nicușor Dan, termenul rezonabil poate însemna orice. Un an a trecut și încă nu avem explicații despre anularea alegerilor, nici șefi la servicii", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Problema nu este doar timpul, ci felul în care președintele îl folosește. România are nevoie de guvern, nu de un nou exercițiu de așteptare."

Claudiu Pândaru: Nicușor Dan a anunțat, după ce moțiunea a trecut, că într-un termen rezonabil vom avea un nou Guvern. Florin, hai să definim, matematic vorbind, ce înseamnă termen rezonabil în opinia președintelui Nicușor Dan.

Florin Negruțiu: Poate să însemne orice. Poate să însemne primele 45 de minute din cele trei-patru ore de olimpiadă internațională, timp în care domnul Nicușor Dan spunea că nu punea pixul pe hârtie, doar se gândea la rezolvarea unei probleme. Mutatis mutandis, asta poate însemna nouă, zece, unsprezece luni, chiar un an din mandat.

Dacă ne uităm la prima lui promisiune de președinte, că ne va spune adevărul despre anularea alegerilor, au trecut 11 luni, aproape un an, și nu avem nicio explicație. Probabil încă suntem în timpul rezonabil. La fel cu șefii serviciilor de informații: aproape un an de mandat și nu există nominalizări.

Procurorii șefi au fost numiți doar când PSD-ul s-a urnit să facă propuneri acceptate și semnate de domnul Nicușor Dan. Așa încât acest „termen rezonabil" nu mă liniștește deloc.

România are nevoie de un guvern instalat rapid. Avem reforme de făcut, bani europeni din PNRR de absorbit până în august, creditori internaționali care așteaptă un semnal de stabilitate. Un guvern interimar și consultări prelungite nu fac decât să adâncească criza economică.

Claudiu Pândaru: Problema este că încrederea în felul în care Nicușor Dan va orchestra consultările este foarte mică. Președintele s-a plasat singur în rolul de spectator. De data asta ar trebui să fie mult mai implicat.

Înainte de moțiune a fost un spectator părtinitor, pentru că era limpede că favoriza o anumită soluție. Acum nu doar timpul trebuie să ne îngrijoreze, ci felul în care va folosi acest timp. Există riscul ca Nicușor Dan să continue să-și impună calculul matematic de dinainte de moțiune și să prelungească totul până ajunge la soluția pe care o vrea.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A jucat bine Nicușor Dan politic în primul an de mandat? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vrea PSD să iasă de la guvernare sau doar să-l schimbe pe Ilie Bolojan?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai poate fi credibil Donald Trump în negocierile de pace?
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier...
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru...
Washington,-,Feb,28,2025:,President,Donald,Trump,Speaks,To
„Divorțul MAGA”. Cum dezbină conflictul lui Trump împotriva Iranului...
Ultimele știri
Aderarea României la OCDE, „cel mai important obiectiv de țară”. Mircea Abrudean: „Nu este negociabil şi este transpartinic”
Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie internată la Amsterdam, suspectată de infecţie
Conflict în instanță între Salvamont România și Crucea Roșie. Ce a provocat disputa între serviciile de ajutor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
supermarket
Instabilitatea politică riscă să aducă scumpiri și rate mai mari. Nicolae Istudor, rectorul ASE: „Toți cetățenii vor fi afectați”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Continuă negocierile informale la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Raluca Turcan: Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier după ce a dărâmat Guvernul Bolojan
Foto guvern
Cât mai rămâne Ilie Bolojan premier, după moțiunea de cenzură? Guvernul are atribuții limitate: ce mai poate face
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Un star de reality show a murit într-un accident stupid, într-o vilă din Spania, la o petrecere: "Pereții...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Pro FM
Claudia Iosif, adevăratul motiv pentru care nu s-a căsătorit cu Dorian Popa. Babs a răbufnit după nunta...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales din nou Grecia. Cum au fost surprinși cei doi în Mykonos