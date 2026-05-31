Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte rus, a publicat un videoclip generat de inteligența artificială în care apar versiuni îngrozite ale lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer și a Ursulei von der Leyen. În clip, el citește în mod dramatic o postare pe care a publicat-o cu o zi înainte, amenințând Occidentul.

În cea mai recentă rundă de intimidare împotriva Europei, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei a postat un videoclip care arată lansarea unei rachete nucleare și liderii țărilor occidentale îngroziți. Medvedev a creat videoclipul folosind un editor de inteligență artificială, scrie ua.news.

El a postat videoclipul pe rețelele de socializare

În clip, Medvedev citește propria sa postare care conține amenințări la adresa Occidentului, pe care o publicase cu o zi înainte. El a făcut o nouă serie de declarații agresive la adresa țărilor Uniunii Europene, după ce au apărut informații despre prăbușirea unei drone rusești pe o clădire rezidențială din orașul Galați.

El a avertizat vineri liderii europeni că dronele vor continua să ajungă accidental pe teritoriul țărilor lor și că populația acestora nu va mai putea dormi liniștită.

Declarația lui Medvedev vine după ce NATO a acuzat Moscova de comportament iresponsabil și a promis că va „apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”, după ce România a anunțat că o dronă rusească s-a prăbușit pe bloc de locuințe din Galați, în timpul unui atac asupra Ucrainei.

Medvedev a spus că trebuie stabilit mai întâi cui aparținea drona, dar a susținut că liderii europeni, pe care i-a numit „neputincioși”, nu ar trebui să își exprime indignarea față de incident, deoarece participă direct la războiul împotriva Rusiei.

„Să se pregătească: astfel de incidente vor continua să se întâmple”, a declarat Medvedev într-un comunicat. „Este război. Iar cetățenii statelor UE, la fel ca populația țărilor aflate în conflict, nu vor putea dormi liniștiți.”

Anterior, Medvedev a declarat că Rusia trebuie să își asigure propria securitate din cauza „fricii Europei”, amenințând continentul cu un „mare măcel”.

De asemenea, el a lansat o săgeată la adresa lui Donald Trump, în urma unei declarații controversate despre un posibil război între Rusia și SUA.

