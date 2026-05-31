Președintele Nicușor Dan a declarat într-o intervenție la BBC că România ia în calcul și expulzarea ambasadorului Rusiei la București, dacă incidentele de tipul dronei rusești care a lovit un bloc din Galați, rănind două persoane, vor continua. „Este o ierarhie diplomatică a măsurilor”, a spus Nicușor Dan la BBC.

Președintele a fost întrebat de realizatorul BBC dacă expulzarea consulului Rusiei la Constanța este măsura maximă pe care o ia România sau dacă există și alte măsuri pe care le are ăn vedere.

„Deocamdată da. În ultimii ani au fost 20-30 de drone care nu aveau încărcătură explozivă. Luna trecută am avut o altă dronă, cu încărcătură explozivă, care, din fericire, nu a explodat. A devenit periculos pentru cetățenii români. Când rușii lovesc, țintesc orașe care sunt pe partea cealaltă a Dunării, trebuie să se asigure că nu rănesc cetățeni români. Deci este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, avem alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat care ar fi aceste măsuri, președintele a răspuns: „Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Este o ierarhie diplomatică a măsurilor”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat expulzarea consulului general al Rusiei la Constanța și închiderea consulatului după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament de la etajul 10 al imobilului.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe CSAT, în care au fost discutate măsurile după incidentul de pe 29 mai.

