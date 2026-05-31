Oficial de rang înalt din Senatul SUA, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, inacceptabilă”

Senatorul jim risch
Șeful Comitetului de Relații Externe a Senatului SUA, Jim Risch. Foto: Facebook/Jim Risch

Președintele Comisiei pentru relații externe a Senatului Statelor Unite, senatorul republican de Idaho Jim Risch, s-a exprimat, într-o postare pe X, în legătură cu incidentul grav al prăbușirii unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați. Potrivit acestuia, „încălcarea nesăbuită a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile”. 

Senatorul spune, în context, că SUA și aliații lor din NATO „trebuie să consolideze capacitatea de descurajare”.

Russia’s reckless violation of Romanian airspace and disregard for civilians is unacceptable. The U.S. stands with Romania and our NATO allies against this provocative behavior. We must bolster our deterrence and make clear that we will not give up one square inch of NATO.

— Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) May 30, 2026

„Încălcarea nesăbuită a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile”. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri din NATO împotriva acestui comportament provocator. Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătăm clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO”, este postarea senatorului Jim Risch.

Comisia pentru relații externe a Senatului a fost înființată în 1816, fiind una dintre cele zece comisii permanente inițiale ale Senatului. De-a lungul istoriei sale, comisia a jucat un rol esențial în elaborarea și influențarea politicii externe a Statelor Unite, susținând sau opunându-se, în diferite momente, politicilor președinților și secretarilor de Stat.

Comisia a analizat, dezbătut și raportat tratate și legi importante, de la achiziționarea Alaskăi în 1867 până la înființarea Organizației Națiunilor Unite în 1945. De asemenea, are competență asupra tuturor numirilor diplomatice. Prin aceste competențe, comisia a contribuit la conturarea politicii externe de mare importanță, în chestiuni legate de război și pace și de relații internaționale. Membrii comisiei au asistat la negocierea tratatelor și, uneori, au contribuit la respingerea tratatelor pe care le considerau contrare interesului național.

Comisia pentru Relații Externe a jucat un rol decisiv în respingerea Tratatului de la Versailles în 1919 și 1920, precum și în adoptarea Doctrinei Truman în 1947 și a Planului Marshall în 1948. Un spirit bipartizan a predominat în timp ce comisia se confrunta cu pericolele Războiului Rece. Cu toate acestea, starea de criză aproape constantă generată de Războiul Rece a dus în cele din urmă la o extindere vastă a autorității prezidențiale asupra politicii externe. Începând cu anii 1960, comisia a încercat să remedieze acest dezechilibru de puteri.

