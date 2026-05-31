Video Cursă periculoasă pe Autostrada Soarelui: Un bărbat s-a răsturnat cu mașina încercând să scape de polițiști. Ce au descoperit asupra sa

Încercând să scape, șoferul s-a răsturnat cu mașina FOTO Poliția Română

Un bărbat dat în urmărire națională, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis, a fost prins de polițiști după o urmărire pe Autostrada Soarelui. Șoferul nu a oprit la semnalele agenților și a încercat să scape însă mașina pe care o conducea a lovit parapetul de protecție și s-a răsturnat. 

Tânărul de 26 de ani era căutat la nivel național, pe numele lui existând deja un mandat de arestare preventivă.

Incidentul a avut loc sâmbătă, când polițiștii Biroului de Poliție Autostrăzi A2 București-Cernavodă au încercat să oprească regulamentar un autoturism care se deplasa pe autostradă. Pentru că șoferul a ignorat semnalele și a accelerat, echipajele de poliție au pornit imediat în urmărirea acestuia, având pornite semnalele acustice și luminoase.

Cursa s-a oprit violent la intersecția dintre autostrăzile A0 și A2. În timp ce cobora pe o bretea spre A2, fugarul a pierdut controlul volanului, s-a izbit în parapeții montați într-o zonă cu restricții de circulație, iar mașina s-a răsturnat pe carosabil.

Șoferul a reușit să iasă rapid din mașină și să fugă de la locul accidentului, sărind peste glisiera marginală a bretelei de coborâre. Polițiștii au reușit, însă, să-l imobilizeze.

În urma verificărilor în baza de date, polițiștii au constatat că tânărul de 26 de ani era căutat de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, având emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis.

Mai mult, la controlul corporal și al vehiculului, oamenii legii au descoperit substanțe vegetale ce par a fi canabis, o substanță de culoare albă ce pare a fi amfetamină și mijloace și ustensile pentru prepararea acestora.

Alături de șofer, în mașină se afla și o femeie care a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, ambii fiind transportați la spital.

