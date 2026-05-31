Video Sute de arestări în Franța, după victoria echipei Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor. Violențele fuseseră anticipate

Violențe, confruntări cu poliția și pagube materiale Parada victoriei, sub măsuri sporite de securitate

Parisul n-a dormit noaptea trecută: suporterii au provocat dezordine în oraș după victoria echipei Paris Saint-Germain (PSG) în finala Ligii Campionilor, disputată sâmbătă seară împotriva formației Arsenal. Sute de persoane au fost reținute, iar mai multe au fost rănite în urma tulburărilor.

Potrivit Ministerului de Interne francez, citat de BBC, forțele de ordine au reținut 416 persoane în primele ore ale zilei de duminică, dintre care aproximativ 280 în capitala Paris.

Sărbătorile organizate de suporteri după câștigarea trofeului au degenerat în mai multe zone ale țării, în special în Paris, unde mii de persoane s-au adunat pe Champs-Élysées și în apropierea stadionului Parc des Princes.

Revoltele fuseseră anticipate: proprietarii de afaceri au început să ridice baricade în jurul magazinelor și cafenelelor lor încă de dimineață.

Autoritățile au mobilizat un important dispozitiv de securitate pentru a preveni incidentele, însă confruntările dintre grupuri de suporteri și poliție au provocat perturbări ale transportului public și pagube materiale.

Potrivit autorităților, mai multe vehicule au fost incendiate sau vandalizate, iar vitrine ale unor magazine au fost sparte în timpul tulburărilor. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile considerate violente.

Imagini difuzate de presa franceză și internațională au surprins artificii și rachete de semnalizare lansate pe străzile capitalei, precum și incendii izbucnite în diferite zone ale orașului. Circulația unor linii de autobuz, metrou și tren a fost temporar afectată de incidente.

Ministerul de Interne a precizat că șapte polițiști au fost răniți în timpul intervențiilor. De asemenea, autoritățile au raportat avarierea a șase vehicule, a două magazine și a unei stații de autobuz.

Forțele speciale ale poliției au fost mobilizate pentru a restabili ordinea, folosind gaze lacrimogene, bastoane și arme.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a condamnat violențele și a calificat incidentele drept „absolut inacceptabile”. Oficialul a subliniat că majoritatea suporterilor au sărbătorit pașnic succesul echipei, însă grupuri izolate au profitat de eveniment pentru a provoca tulburări și distrugeri.

Parada victoriei, sub măsuri sporite de securitate

Incidentele au loc cu doar câteva ore înaintea paradei oficiale organizate pentru celebrarea succesului echipei pariziene.

Jucătorii PSG urmează să participe duminică la un tur festiv în zona Champ-de-Mars, lângă Turnul Eiffel, și la o recepție găzduită de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Autoritățile franceze au anunțat că măsurile de securitate vor fi menținute la un nivel ridicat pe parcursul evenimentelor dedicate victoriei. Mii de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați pentru a preveni noi incidente și pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a festivităților.

"Paris Saint-Germain a atins apogeul fotbalului european, devenind singurul club francez care a câştigat această competiţie doi ani la rând. Această victorie recompensează eforturile şi talentul tuturor jucătorilor, precum şi munca staff-ului tehnic condus de Luis Enrique", a transmis administraţia prezidenţială, precizând că întâlnirea va avea loc începând cu ora 18:00.

"Cu doar câteva zile înainte de Cupa Mondială din 2026, acest succes marchează excelenţa fotbalului francez şi încununează angajamentul unui întreg club şi al suporterilor săi", a adăugat preşedinţia.

Paris Saint-Germain a câştigat trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Puskas Arena din Budapesta, într-o finală în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), atât la finalul celor 90 de minute, cât şi după prelungiri.

PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care reuşeşte să îşi apere titlul, după Real Madrid, care a câştigat trofeul de trei ori la rând, între 2016 şi 2018.

 

