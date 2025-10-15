Ce complicații poate da uterul fibromatos

Uterul fibromatos este o afecțiune ginecologică în care se dezvoltă numeroși noduli benigni la nivelul uterului. Care sunt semnele și simptomele cele mai frecvente, cum se stabilește diagnosticul de uter fibromatos și cum este tratată această afecțiune aflăm de la Dr. Patricia Mălușanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Uterul fibromatos este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ginecologice benigne, caracterizată prin apariția fibroamelor, tumori necanceroase formate din țesut muscular și conjunctiv. Deși multe femei pot fi asimptomatice, fibroamele pot cauza menstre abundente, dureri pelvine, presiune pe vezica urinară și dificultăți de concepție. Diagnosticul de uter fibromatos se realizează prin ecografie transvaginală sau alte metode imagistice, iar tratamentul este adaptat simptomatologiei și dorinței de fertilitate.

Chirurgia ginecologică laparoscopică reprezintă standardul modern pentru tratamentul uterului fibromatos, oferind posibilitatea exciziei fibroamelor sau a întregului uter (histerectomie) prin incizii minime. Prin chirurgie laparoscopică ginecologică asigură o recuperare rapidă, risc redus de complicații și cicatrici puțin vizibile, menținând în același timp integritatea funcțională atunci când este posibil.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.