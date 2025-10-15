Live TV

Ce complicații poate da uterul fibromatos

Data publicării:
dr Patricia Malusanu

Uterul fibromatos este o afecțiune ginecologică în care se dezvoltă numeroși noduli benigni la nivelul uterului. Care sunt semnele și simptomele cele mai frecvente, cum se stabilește diagnosticul de uter fibromatos și cum este tratată această afecțiune aflăm de la Dr. Patricia Mălușanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Uterul fibromatos este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ginecologice benigne, caracterizată prin apariția fibroamelor, tumori necanceroase formate din țesut muscular și conjunctiv. Deși multe femei pot fi asimptomatice, fibroamele pot cauza menstre abundente, dureri pelvine, presiune pe vezica urinară și dificultăți de concepție. Diagnosticul de uter fibromatos se realizează prin ecografie transvaginală sau alte metode imagistice, iar tratamentul este adaptat simptomatologiei și dorinței de fertilitate.

Chirurgia ginecologică laparoscopică reprezintă standardul modern pentru tratamentul uterului fibromatos, oferind posibilitatea exciziei fibroamelor sau a întregului uter (histerectomie) prin incizii minime. Prin chirurgie laparoscopică ginecologică asigură o recuperare rapidă, risc redus de complicații și cicatrici puțin vizibile, menținând în același timp integritatea funcțională atunci când este posibil.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
ore de lucru, zi de munca, working hours
2
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
3
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
4
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Screenshot 2025-10-13 232543
5
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
Digi Sport
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ben hodges profimedia-0478130954
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Soluția propusă de un consilier prezidențial pentru combaterea...
penitenciar
Breşă de securitate majoră la Penitenciarul din Târgu Jiu: Un deținut...
dna
Percheziţii DNA la o firmă din Timişoara într-un dosar de evaziune...
Ultimele știri
Acordul Israel-Hamas, a doua etapă: demilitarizarea. Netanyahu avertizează gruparea islamistă: „Se va dezlănțui iadul”
Expulzați din SUA pentru un comentariu despre Charlie Kirk. Trump a început vânătoarea criticilor fostului activist
Consiliul Europei denunță abuzuri și condiții degradante în spitalele de psihiatrie din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii care se lasă purtate de iluzii când Venus se opune lui Neptun retrograd. Dorințele, dar și...
Cancan
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Fanatik.ro
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Cum au ajuns gândacii și moluștele să pună în pericol securitatea energetică a României: „Această iarnă vine...
Adevărul
„Prăjește” un roi de drone în câteva secunde: robotul terestru TRX a primit o armă cu microunde
Playtech
Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Donald Trump e gata să ia o decizie radicală și a făcut anunțul: "Eu îi voi spune și el o va face!"
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Sean Penn, despre „One Battle After Another”: Rolul ideal este să ai o surpriză precum cea pe care am avut-o...
Adevarul
Cum arată viitorul autostrăzilor și drumurilor expres din România. Planul celor peste 3.200 de kilometri de...
Newsweek
Macron admite că a greșit înghețând pensiile. Pensionarii români au pierdut 520 lei. Nimeni vinovat!
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Michael J. Fox, declarații tulburătoare despre moarte: Nu vreau ceva dramatic, mi-aș dori pur și simplu să nu...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"