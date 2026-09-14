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Tratamentul complex care i-a salvat rinichii

Data publicării:
Conf. Dr. Constantin Gîngu_chirurgie robotica Articol susținut de SANADOR
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Ninel, în vârstă de 78 de ani, a aflat că are tumori suspecte la nivelul ambilor rinichi, în urma unui examen RMN efectuat pentru o durere de spate. Bărbatul nu avea semne și simptome care să sugereze o problemă renală, iar analizele de laborator erau în limite normale. Îngrijorat însă de rezultatul investigației imagistice, Ninel s-a programat și pentru o examinare RMN dedicată rinichilor. Aceasta a ridicat suspiciune de cancer renal bilateral, motiv pentru care bărbatul și-a dorit o a doua opinie medicală. Pentru aceasta, s-a programat la consultație la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

În cadrul consultației, medicul a analizat rezultatele investigațiilor imagistice și i-a explicat, cu empatie și răbdare, ce însemna suspiciunea imagistică de cancer renal bilateral și care sunt opțiunile de tratament disponibile. Fiind afectați ambii rinichi, și având în vedere particularitățile cazului, medicul a planificat tratamentul chirurgical în două etape, pentru a îndepărta formațiunile și a conserva cât mai mult țesut renal funcțional.

Având în vedere complexitatea cazului, Conf. Dr. Constantin Gîngu a stabilit succesiunea celor două intervenții, alegând să opereze mai întâi rinichiul stâng, unde imaginile RMN indicau condiții mai favorabile pentru realizarea unei nefrectomii parțiale. Intervenția de nefrectomie a fost realizată minim invaziv, prin abord robotic, iar pacientul a avut o evoluție postoperatorie favorabilă. Analiza histopatologică efectuată a confirmat diagnosticul de carcinom renal cu celule clare.

Tratamentul chirurgical la rinichiul drept a fost programat după șase săptămâni de la prima operație. Și de această dată, obiectivul Conf. Dr. Constantin Gîngu era conservarea rinichiului, printr-o nefrectomie parțială, dar, pentru extensia tumorii de la nivelul rinichiului drept, putea fi necesară trecerea la o nefrectomie radicală, adică îndepărtarea întregului rinichi. Medicul i-a explicat clar și sincer pacientului care era situația, iar această comunicare deschisă a contat foarte mult pentru câștigarea încrederii.

A doua operație a fost realizată tot prin chirurgie robotică, iar anatomia intraoperatorie a permis excizia tumorii și păstrarea unei părți importante din rinichiul drept. Ulterior, examenul histopatologic a confirmat carcinomul renal cu celule clare și rezecția completă oncologică, cu margini fără țesut tumoral. Prin urmare, și acest tratament a fost o nefrectomie parțială, care a permis conservarea unei cantități cât mai mari de țesut renal funcțional.

Examenul histopatologic a confirmat și de această dată diagnosticul de carcinom renal cu celule clare. Recuperarea pacientului a fost mai dificilă după a doua operație, dar evoluția a fost favorabilă, iar în prezent, Ninel se simte bine, continuă monitorizarea urologică și oncologică și efectueză periodic investigațiile imagistice recomandate. El este recunoscător Conf. Dr. Constantin Gîngu pentru rezultatele obținute și pentru faptul că, în urma tratamentului chirurgical, ambii rinichi au putut fi păstrați.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile chirurgicale urologice pot fi realizate prin abord deschis, laparoscopic sau robotic și, în funcție de caz, pot include proceduri reconstructive ori de conservare a organului. Operațiile robotice sunt efectuate cu sistemul da Vinci Xi, care asigură vizualizare tridimensională mărită și mobilitate deosebită a instrumentelor, caracteristici utile mai ales în procedurile complexe, precum nefrectomia parțială, în care obiectivul este îndepărtarea tumorii cu păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut renal sănătos.

Editor : A.D.V.

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