Live TV

Cum a fost recrutat columbianul care a vrut să dea foc unui puț petrolier din România. Rețeaua instructorului cubanez de dans

Data actualizării: Data publicării:
diosa sri
Foto: SRI
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum erau recrutați sabotorii Povestea lui Luis Alfonso Murillo Diosa Sabotaj prezentat ca „misiune specială

Un instructor cubanez de dans stabilit în Rusia a fost folosit de Moscova pentru a coordona operațiuni de sabotaj în Europa, inclusiv în România. Potrivit unei anchete Deutsche Welle, bărbatul a fost recrutat de serviciile ruse. Cubanezul, cunoscut ca „Adrian” sau „Dios” (Dumnezeu, n.r.), a trimis la noi în țară un columbian însărcinat să provoace un incendiu la un puț petrolier.

Potrivit DW, rețeaua cubanezului Oemis Romagoza Durruthy includea cel puțin 12 persoane. Printre acestea era și Luis Alfonso Murillo Diosa, fost militar columbian care intenționa să se înroleze în armata ucraineană.

Acesta a ajuns la București în iulie 2024, cu o misiune clară: a primit o imagine din satelit pe care erau marcate o instalație de reciclare și un puț petrolier, pe care mai întâi a trebuit să le fotografieze și să le filmeze, apoi trebuia să provoace un incendiu.

Bărbatul a fost reținut în timp ce se deplasa spre aceste instalații, dar apucase să facă fotografiile.

Situații similare au fost organizate în Polonia, într-un garaj de autobuze din Cehia și mai multe ținte din Lituania.

Cum erau recrutați sabotorii

Potrivit investigației DW, „Dios” recruta oameni postând anunțuri de angajare pe Telegram. „Muncă ca fotograf”, oferea un anunț în limba rusă pe un chat despre oportunități din Polonia. „Cei interesați să aplice să trimită CV, numărul de telefon și pașaportul”, arăta un alt anunț într-un grup pentru expatriații cubanezi din Rusia.

„Căutăm persoane cu experiență militară în monitorizare, informații, logistică și manevre tactice”, preciza un anunț în spaniolă dintr-un grup pentru latino-americani, promițând 1.500 de dolari plus un bonus pentru fiecare operațiune finalizată.

Cubanezul căuta persoane vulnerabile.  Una dintre persoanele recrutate de Dios a fost Luis Alfonso Murillo Diosa, care avea 34 de ani la momentul respectiv.

Povestea lui Luis Alfonso Murillo Diosa

Originar din Caicedo, un orășel din vestul Columbiei, cunoscut pentru peisajele sale montane și culturile agricole, Murillo a fost crescut într-o familie de fermieri de cafea. Însă câțiva ani de recolte slabe au îngropat afacerea în datorii, potrivit unei persoane apropiate de familie.

Murillo a petrecut șase ani în armata columbiană. Conform documentelor din instanță, a plecat în 2015. Ulterior, a schimbat mai multe locuri de muncă, la fel ca mulți alți foști soldați, împărțindu-se între cursuri de barista, perioade în care a lucrat ca gardă de corp și afacerea cu cafea a familiei.

La începutul anului 2024, Murillo a decis să se înroleze în armata ucraineană, unde luptătorii străini pot câștiga câteva mii de euro pe lună dacă sunt desfășurați pe linia frontului.

În căutare de informații despre acest proces, s-a alăturat unui grup de Facebook destinat latino-americanilor care doreau să lupte în Ucraina. Atunci a fost contactat de Dios.

„Adesea, persoanele vulnerabile sunt cele vizate”, a declarat Daniela Richterova, conferențiar universitar în studii de intelligence la King's College London.

„Persoane vulnerabile care au nevoie de bani, sunt dispuse să călătorească pentru bani și sunt dispuse să nu pună prea multe întrebări despre scopul a ceea ce execută,” a adăugat ea.

Sabotaj prezentat ca „misiune specială

Într-un mesaj privat pe Facebook, Dios s-a prezentat drept membru al unui „grup special” și i-a cerut lui Murillo să lucreze cu el în „misiuni speciale” în Europa, în loc să meargă în Ucraina, conform documentelor clasificate din instanță analizate de DW.

Murillo a acceptat oferta, iar Dios a organizat totul de la distanță: biletele de avion, cazarea și transportul terestru. Nu s-au întâlnit niciodată în persoană.
Odată ce Murillo a ajuns la București, în iulie 2024, Dios i-a trimis o imagine din satelit pe care erau marcate o instalație de reciclare și un puț petrolier. Murillo trebuia să facă fotografii și videoclipuri la acele locații, iar apoi să provoace un incendiu. El a fost reținut într-o noapte în timp ce se deplasa în apropierea instalației de reciclare, după ce realizase fotografiile. Conform documentelor din instanță, Murillo le-a spus anchetatorilor că nu a intenționat niciodată să comită un incendiere intenționată. A declarat că încerca doar să ajungă în Ucraina și că nu știa pentru cine lucrează.

În 2025, Murillo a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

SRI preciza atunci că „a stabilit cu certitudine intenția lui Luis Alfonso Murillo Diosa de derulare a unor acțiuni de sabotaj în România în baza unui instructaj prestabilit, cu indicarea explicită a țintelor (pe fotografii primite anterior pe telefon). Informațiile obținute de SRI și transmise cu celeritate către MAI au permis reținerea acestuia în data de 30 iulie 2024, în contextul în care documenta în detaliu zona unui depozit de materiale reciclabile din orașul Bragadiru, aflat în proximitatea mai multor obiective asimilabile infrastructurilor critice (sonde de extracție de țiței, magistrale de gaz sau turnuri de telecomunicații)”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în fața a 24.000 de oameni
Digi Sport
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în fața a 24.000 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran
Cum au reușit extremiștii iranieni să se impună și să saboteze acordul de pace cu SUA. „Războiul a intrat în faza de escaladare”
tren deraiat franta
Poliția ia în calcul ipoteza unui sabotaj în cazul deraierii unui tren în Franţa. 44 de oameni au fost răniți
SRI sigla
Un deputat USR acuză PSD și AUR, în complicitate cu PNL, că blochează reformarea serviciilor secrete
AI Facial Recognition On CCTV Camera Surveillance Screen
Spionajul intră în era AI. Cum folosesc guvernele Claude pentru a automatiza operațiunile de supraveghere
Ambasada Rusiei la București
Reacția Ambasadei Rusiei la arestarea unui cetățean rus pentru tentativă de sabotaj în România: „Presupuneri, speculații, fantezii”
Recomandările redacţiei
dosar de securitate
Cât de mare era Securitatea la finalul regimului Ceaușescu. Cifre...
2025-12-01 George Calin-1187
Componentele Planului de Înzestrare a Armatei pentru următorii 10...
nicusor dan profimedia
Summitul Arcticii din Finlanda: Președintele Nicușor Dan prezintă...
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că „ascunde” adevăratul...
Ultimele știri
60.000 de jucării suspectate a fi contrafăcute, confiscate în Portul Constanța. Marfa valora peste 700.000 de lei
Tratamentul complex care i-a salvat rinichii
Trump avertizează că SUA ar putea rămâne în Iran şi ar putea să păstreze petrolul „la fel ca în Venezuela”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mirel Rădoi. Dezvăluiri din culise: “A făcut alegeri greșite”
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Schimbarea luată în calcul de frații Pavăl legat de magazinele Carrefour. Ce vor să facă cei mai bogați...
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Actul de care proprietarii apartamentelor construite înainte de 1990 au nevoie la vânzare. Verificarea care...
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Pro FM
Andreea Bălan, pozată de soț în costum de baie. Radiază de când e din nou femeie căsătorită
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Adria Arjona, transformare spectaculoasă pentru rolul din „Superman”. Rutina care o ține peste 3 ore pe zi în...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
Pensii militare: CCR explică de ce 2 pensionari cu aceiași funcție pot primi sume de bani diferite la pensie
Digi FM
Brad Pitt și Ines de Ramon, spectacol în tribune la finala US Open. Gesturile romantice dintre cei doi pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Ce spune Chris Rock despre palma primită de la Will Smith, la patru ani de la incident: "Am avut o zi...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță