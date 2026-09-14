Cum a fost recrutat columbianul care a vrut să dea foc unui puț petrolier din România. Rețeaua instructorului cubanez de dans

Un instructor cubanez de dans stabilit în Rusia a fost folosit de Moscova pentru a coordona operațiuni de sabotaj în Europa, inclusiv în România. Potrivit unei anchete Deutsche Welle, bărbatul a fost recrutat de serviciile ruse. Cubanezul, cunoscut ca „Adrian” sau „Dios” (Dumnezeu, n.r.), a trimis la noi în țară un columbian însărcinat să provoace un incendiu la un puț petrolier.

Potrivit DW, rețeaua cubanezului Oemis Romagoza Durruthy includea cel puțin 12 persoane. Printre acestea era și Luis Alfonso Murillo Diosa, fost militar columbian care intenționa să se înroleze în armata ucraineană.

Acesta a ajuns la București în iulie 2024, cu o misiune clară: a primit o imagine din satelit pe care erau marcate o instalație de reciclare și un puț petrolier, pe care mai întâi a trebuit să le fotografieze și să le filmeze, apoi trebuia să provoace un incendiu.

Bărbatul a fost reținut în timp ce se deplasa spre aceste instalații, dar apucase să facă fotografiile.

Situații similare au fost organizate în Polonia, într-un garaj de autobuze din Cehia și mai multe ținte din Lituania.

Cum erau recrutați sabotorii

Potrivit investigației DW, „Dios” recruta oameni postând anunțuri de angajare pe Telegram. „Muncă ca fotograf”, oferea un anunț în limba rusă pe un chat despre oportunități din Polonia. „Cei interesați să aplice să trimită CV, numărul de telefon și pașaportul”, arăta un alt anunț într-un grup pentru expatriații cubanezi din Rusia.

„Căutăm persoane cu experiență militară în monitorizare, informații, logistică și manevre tactice”, preciza un anunț în spaniolă dintr-un grup pentru latino-americani, promițând 1.500 de dolari plus un bonus pentru fiecare operațiune finalizată.

Cubanezul căuta persoane vulnerabile. Una dintre persoanele recrutate de Dios a fost Luis Alfonso Murillo Diosa, care avea 34 de ani la momentul respectiv.

Povestea lui Luis Alfonso Murillo Diosa

Originar din Caicedo, un orășel din vestul Columbiei, cunoscut pentru peisajele sale montane și culturile agricole, Murillo a fost crescut într-o familie de fermieri de cafea. Însă câțiva ani de recolte slabe au îngropat afacerea în datorii, potrivit unei persoane apropiate de familie.

Murillo a petrecut șase ani în armata columbiană. Conform documentelor din instanță, a plecat în 2015. Ulterior, a schimbat mai multe locuri de muncă, la fel ca mulți alți foști soldați, împărțindu-se între cursuri de barista, perioade în care a lucrat ca gardă de corp și afacerea cu cafea a familiei.

La începutul anului 2024, Murillo a decis să se înroleze în armata ucraineană, unde luptătorii străini pot câștiga câteva mii de euro pe lună dacă sunt desfășurați pe linia frontului.

În căutare de informații despre acest proces, s-a alăturat unui grup de Facebook destinat latino-americanilor care doreau să lupte în Ucraina. Atunci a fost contactat de Dios.

„Adesea, persoanele vulnerabile sunt cele vizate”, a declarat Daniela Richterova, conferențiar universitar în studii de intelligence la King's College London.

„Persoane vulnerabile care au nevoie de bani, sunt dispuse să călătorească pentru bani și sunt dispuse să nu pună prea multe întrebări despre scopul a ceea ce execută,” a adăugat ea.

Sabotaj prezentat ca „misiune specială

Într-un mesaj privat pe Facebook, Dios s-a prezentat drept membru al unui „grup special” și i-a cerut lui Murillo să lucreze cu el în „misiuni speciale” în Europa, în loc să meargă în Ucraina, conform documentelor clasificate din instanță analizate de DW.

Murillo a acceptat oferta, iar Dios a organizat totul de la distanță: biletele de avion, cazarea și transportul terestru. Nu s-au întâlnit niciodată în persoană.

Odată ce Murillo a ajuns la București, în iulie 2024, Dios i-a trimis o imagine din satelit pe care erau marcate o instalație de reciclare și un puț petrolier. Murillo trebuia să facă fotografii și videoclipuri la acele locații, iar apoi să provoace un incendiu. El a fost reținut într-o noapte în timp ce se deplasa în apropierea instalației de reciclare, după ce realizase fotografiile. Conform documentelor din instanță, Murillo le-a spus anchetatorilor că nu a intenționat niciodată să comită un incendiere intenționată. A declarat că încerca doar să ajungă în Ucraina și că nu știa pentru cine lucrează.

În 2025, Murillo a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

SRI preciza atunci că „a stabilit cu certitudine intenția lui Luis Alfonso Murillo Diosa de derulare a unor acțiuni de sabotaj în România în baza unui instructaj prestabilit, cu indicarea explicită a țintelor (pe fotografii primite anterior pe telefon). Informațiile obținute de SRI și transmise cu celeritate către MAI au permis reținerea acestuia în data de 30 iulie 2024, în contextul în care documenta în detaliu zona unui depozit de materiale reciclabile din orașul Bragadiru, aflat în proximitatea mai multor obiective asimilabile infrastructurilor critice (sonde de extracție de țiței, magistrale de gaz sau turnuri de telecomunicații)”.

Editor : M.B.