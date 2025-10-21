Live TV

Cum este afectat esofagul de refluxul acid

Dr. Ilker Ablalim

Esofagita de reflux este o afecțiune ce apare atunci când acidul gastric ajuns în esofag produce inflamația mucoasei, manifestată prin arsuri în piept, gust acru și disconfort după mese. Aflăm mai mult despre esofagita de reflux de la Dr. Ilker Ablalim, medic specialist gastroenterologie.

Esofagita de reflux, adică inflamația mucoasei esofagiene prin acțiunea acidului din stomac, este consecința directă a relaxării anormale a sfincterului esofagian inferior, care permite refluxul conținutului gastric. În formele ușoare, modificarea dietei și a stilului de viață poate ameliora simptomele, însă cazurile severe necesită tratament medicamentos sau endoscopic.

Boala de reflux gastroesofagian este o afecțiune cronică, frecventă, ce afectează calitatea vieții prin simptome persistente și posibile complicații precum esofagita erozivă sau metaplazia Barrett. Diagnosticul corect, stabilit prin endoscopie și teste funcționale, permite inițierea tratamentului adecvat și prevenirea evoluției către leziuni severe.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

