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Video Kelemen Hunor anunță o nouă variantă pentru formarea viitorului Guvern: „Ar exista și a treia posibilitate”

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Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele UDMR Kelemen Hunor a propus un al treilea scenariu pentru formarea viitorului Guvern: un „executiv instituțional”, format din funcționari cu experiență în administrația publică, care au lucrat cu mai multe partide politice.

Kelemen Hunor spune că, în prezent, sunt discutate două variante: un Guvern politic, în jurul PSD, și un Guvern tehnocrat. Liderul UDMR susține însă că ar putea exista și o soluție intermediară.

„Astăzi vorbim despre un Guvern politic, în jurul PSD, un premier, aici n-am nicio idee pe cine va desemna președintele. După aceea urmează a doua variantă, ce spunea data trecută domnul Bolojan, un guvern tehnocrat”, a declarat Kelemen Hunor, joi la Parlament.

El a explicat că varianta propusă de UDMR ar presupune un Executiv format din oameni cu experiență îndelungată în administrație.

„Ar exista și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar asta nu am discutat. Asta înseamnă că un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au o experiență”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că nu ar fi vorba despre un Guvern format exclusiv din experți aduși din mediul privat, ci despre persoane care cunosc administrația publică și procedurile instituțiilor.

„Nu trebuie să aduci din zona multinaționalelor sau din zona de business, care cunosc proceduri administrative și să fie ei. Nu neapărat guvern tehnocrat, de experți, un guvern instituțional”, a explicat el.

Liderul UDMR spune că a făcut această propunere pentru a încerca apropierea pozițiilor PSD și PNL.

„Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere care s-ar putea, la o adică, să apropie cele două partide”, a afirmat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan i-a convocat, joi, la Palatul Cotroceni, pe liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc într-un context politic în care partidele nu au ajuns, până acum, la o majoritate clară care să poată susține un nou Guvern.

Editor : Ana Petrescu

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