Protestatar din Piaţa Victoriei, care a amenințat forțele de ordine într-un video, găsit în judeţul Bihor cu un pistol asupra sa

Un bărbat de 39 de ani, care a protestat în Piaţa Victoriei şi a postat în mediul online un clip video în care ameninţa forţele de ordine, a fost depistat în judeţul Bihor. În momentul prinderii, avea asupra sa un pistol neletal, supus autorizării, pe care-l deţine ilegal. Bărbatul urmează a fi adus la Bucureşti.

Surse judiciare au declarat, miercuri, pentru News.ro, că un bărbat de 39 de ani, instigator din grupul lui Ciprian Pamfile – suspectat că este principalul instigator al violenţeloer de la protestul ciobanilor – a fost depistat de poliţişti având un pistol asupra sa.

Bărbatul a postat un clip pe reţelele de socializare, referitor la protestul din Capitală şi la reţinerea lui Ciprian Pamfile, în care ameninţa forţele de ordine.

Sursele citate au precizat că bărbatul a participat la protest, unde a manifestat un comportament violent.

În urma verificărilor, poliţiştii l-au depistat, în judeţul Bihor, în timp ce se deplasa cu un autoturism, spre casă.

În urma verificărilor efectuate în autoturism, poliţiştii au găsit un pistol neletal, supus autorizării şi pe care bărbatul îl deţinea ilegal.

Acesta urmează a fi adus în Bucureşti, la Poliţie, pentru audiere, administrarea probatoriului şi dispunerea măsurilor necesare.

Până la ora transmiterii acestei ştiri, şase persoane au fost reţinute după protestele din Bucureşti. Cinci persoane au fost reţinute de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar una de către Poliţia Capitalei, pentru că avea asupra sa un cuţit de 20 de centimetri.

Toate cele şase persoane vor fi prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Editor : Sebastian Eduard