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„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin amenință Varșovia cu ștergerea de pe hartă

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Vladimir Putin și consilierul prezidențial Nikolai Patrușev. Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia va distruge Polonia în cel mai scurt timp dacă aceasta va decide să înceapă un război, a declarat Nikolai Patrushev, consilierul președintelui Federației Ruse, într-un interviu acordat publicației „AiF”. „În cazul în care Polonia va intra în acțiuni militare împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace de care dispune, iar statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”, a spus el, transmite Interfax.

În opinia lui Patrushev, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, afirmând superioritatea militară a republicii, evaluează „în mod evident în mod diletant” capacitățile Rusiei și nu ține cont de faptul că forțele sale armate, în războiul împotriva Ucrainei, „nu își folosesc deloc întregul potențial”. Consilierul lui Putin l-a acuzat, de asemenea, pe ministrul polonez de „frenzie rusofobă” și de „refuzul de a asigura existența pașnică a Poloniei”.

Anterior, Sikorski a afirmat că polonezii și aliații lor sunt capabili să înfrângă rapid armata rusă în cazul unui atac, invocând superioritatea semnificativă a UE în domeniul aviației. Ministrul a subliniat, de asemenea, că cheltuielile totale de apărare ale țărilor baltice și ale Europei de Nord depășesc deja bugetul militar al Federației Ruse.

În opinia lui Sikorski, țările UE trebuie să-l convingă pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, de disponibilitatea lor de a răspunde la o eventuală agresiune și de a o face extrem de costisitoare pentru Kremlin. El a îndemnat, de asemenea, NATO să intensifice exercițiile militare în regiunea Kaliningrad, pentru a forța Rusia să-și transfere trupele în această regiune de pe frontul ucrainean.

Pe 13 septembrie, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că în următoarele „săptămâni și luni” se așteaptă la acțiuni militare foarte intense din partea Rusiei, care ar putea afecta teritoriul republicii. El a subliniat că Varșovia și aliații săi din NATO „trebuie să fie pregătiți să dea un răspuns comun, dacă va fi necesar”.

Editor : A.R.

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